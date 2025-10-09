В Подольске поймали курьера мошенников с 62 млн рублей в сумке

09 октября 2025, 09:17

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Курьера телефонных мошенников, который вёз деньги жертвы обмана своим кураторам, задержали полицейские в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





На уловку мошенников попалась 19-летняя жительница Подольска. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и Минцифры и сказали, что от её имени оформлена генеральная доверенность на террориста. В этот момент девушке пришло уведомление о пополнении баланса, и мошенники уверили её, что это указывает на финансирование запрещённых организаций.



Злоумышленники запугали девушку уголовным преследованием, обыском в квартире и потерей сбережений семьи, велели собрать все деньги и передать курьеру «для декларирования».





«Следуя указаниям мошенников, девушка собрала около 16,5 млн рублей, свыше 38 тысяч евро и более 500 тысяч долларов США, упаковала, положила в чемодан и передала курьеру. Общий ущерб составил около 62 млн рублей», — говорится в сообщении.