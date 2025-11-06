Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на первенстве мира по грэпплингу

06 ноября 2025, 10:18

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять серебряных медалей завоевали представители Московской области на первенстве мира по грэпплингу в Греции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Дважды на вторую ступень пьедестала почёта поднялась Дарья Хаметова из Жуковского.





«Дарья выступала в весовой категории до 52 килограммов среди юниорок до 21 года. Она выиграла серебряные награды в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги», — говорится в сообщении.