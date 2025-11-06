Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на первенстве мира по грэпплингу
Пять серебряных медалей завоевали представители Московской области на первенстве мира по грэпплингу в Греции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Дважды на вторую ступень пьедестала почёта поднялась Дарья Хаметова из Жуковского.
«Дарья выступала в весовой категории до 52 килограммов среди юниорок до 21 года. Она выиграла серебряные награды в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги», — говорится в сообщении.Две медали завоевала также Диана Соничева из Наро-Фоминского городского округа, выступавшая в весовой категории до 80 килограммов в возрастной группе U-15. И ещё одним призёром стал её земляк Евгений Парахин (весовая категория до 58 кг). Евгений выиграл серебро в дисциплине «грэпплинг-ги» среди юниоров до 21 года.