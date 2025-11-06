Старшеклассники округа Шатура написали этнографический диктант

06 ноября 2025, 09:20

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Х Большой этнографический диктант проводится в России в начале ноября. К акции присоединились ученики девятых и десятых классов школы №6 города Рошаль, а также администрация округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Участники диктанта должны были за 45 минут ответить на 30 вопросов о народах России — их истории, традициях и культуре.





«Эту просветительскую акцию мы проводим на базе нашей школы ежегодно. Вопросы есть и простые, и довольно сложные — интересные и детям, и взрослым. После таких диктантов участники приходят домой и начинают искать ответы на те вопросы, на которые не смогли ответить. Это стимулирует их получать новые знания о своей стране», — сказала директор школы № 6 Светлана Германова.