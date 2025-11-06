В Ленинском округе завершают благоустройство новой школы

06 ноября 2025, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Первый квартал» в Видном заканчивают благоустройство территории новой школы. Девелоперская компания «Брусника» обустраивает зеленую зону между школой и жилыми домами, рассказали в подмосковном Минжиле.