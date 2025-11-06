Достижения.рф

В Ленинском округе завершают благоустройство новой школы

В жилом комплексе «Первый квартал» в Видном заканчивают благоустройство территории новой школы. Девелоперская компания «Брусника» обустраивает зеленую зону между школой и жилыми домами, рассказали в подмосковном Минжиле.



Перед зданием высадили деревья и кустарники, выложили дорожки брусчаткой, установили фонари и малые архитектурные формы. Сейчас строители прокладывают систему наружной канализации.

Рядом со школой возводят спортивное ядро. Спортивные площадки будут открыты для всех жителей комплекса после завершения школьных занятий. Внутри здания уже идут монтажные работы: в октябре начали устанавливать мебель в классах и оборудование в пищеблоке.

Школу строят на участке площадью более двух гектаров в Ленинском округе. Она рассчитана на 1675 учеников.

«Первый квартал» — это современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Здесь уже работают детский сад, соседский центр и отделение вызова врача на дом. Возводят многофункциональный паркинг.

Подмосковные застройщики — ПИК, «Самолет», ГК «Гранель», ФСК и другие — создают всю необходимую соц инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий. Финансирование таких объектов ведется без привлечения бюджетных средств.
