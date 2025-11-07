Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей турнира по прыжкам в воду

07 ноября 2025, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и четыре серебряные медали завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Участниками турнира стали спортсмены из России, Казхстана и Беларуси.





«Две награды получила подмосковная спортсменка Елизавета Кузина. Она стала лучшей в женских соревнованиях по прыжкам с трехметрового трамплина и поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогам прыжков с метрового трамплина», — говорится в сообщении.