Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей турнира по прыжкам в воду
Одну золотую и четыре серебряные медали завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Участниками турнира стали спортсмены из России, Казхстана и Беларуси.
«Две награды получила подмосковная спортсменка Елизавета Кузина. Она стала лучшей в женских соревнованиях по прыжкам с трехметрового трамплина и поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогам прыжков с метрового трамплина», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевал подмосковный дуэт Владислава Качанова и Ильи Надеева в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. И ещё два серебра Илья Надеев выиграл в синхронных прыжках с другим российским спортсменом и в индивидуальных прыжках.