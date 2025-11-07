В Зарайске провели блицтурнир по шахматам

07 ноября 2025, 09:28

Фото: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Лично-командный блицтурнир по шахматам, приуроченный к 22-й годовщине открытия шахматно-шашечного клуба «Зарайская ладья» и Дню народного единства, состоялся в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.





Участие в соревнованиях приняли 47 шахматистов из разных городом Подмосковья, а также из Рязани.





«Победителем турнира стал Платон Колмычков из Воскресенска, второе место занял его земляк Захар Галимов, а третье место поделили представители Рязани Константин Падчин и Вадим Половинкин», — говорится в сообщении.

