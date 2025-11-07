В Зарайске провели блицтурнир по шахматам
Лично-командный блицтурнир по шахматам, приуроченный к 22-й годовщине открытия шахматно-шашечного клуба «Зарайская ладья» и Дню народного единства, состоялся в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.
Участие в соревнованиях приняли 47 шахматистов из разных городом Подмосковья, а также из Рязани.
«Победителем турнира стал Платон Колмычков из Воскресенска, второе место занял его земляк Захар Галимов, а третье место поделили представители Рязани Константин Падчин и Вадим Половинкин», — говорится в сообщении.Отличились и зарайские шахматисты: Валерия Жукова стала второй среди девушек, Евгений Пушкарев — третьим среди ветеранов.
В командном зачёте золото взял Воскресенск, серебро досталось команде Рязани, а бронзу завоевали хозяева турнира.