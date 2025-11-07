Юные футболисты из Серпухова завоевали медали Кубка Подольска

07 ноября 2025, 11:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Золотую и серебряную медали завоевали два состава серпуховской футбольной команды «Крепость» на Кубке Подольска, проходившем 3 и 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.





Участниками турнира стали спортсмены 2013 года рождения.



