Юные футболисты из Серпухова завоевали медали Кубка Подольска

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Золотую и серебряную медали завоевали два состава серпуховской футбольной команды «Крепость» на Кубке Подольска, проходившем 3 и 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.



Участниками турнира стали спортсмены 2013 года рождения.

«Команда «Крепость-1» победила в Золотом финале турнира и получила заветный кубок. Лучшим игроком команды назвали Дмитрия Кашубу», — говорится в сообщении.
Команда «Кремость-2» впервые играла в составе «десять плюс один», но ребята отлично справились с новым форматом и заняли второе место в Бронзовом финале турнира. Лучшим игроком команды стал вратарь Матвей Терещенко.

Ранее сообщалось, что движение «Здоровое Отечество» открыло в округе Серпухов спортивный зал.
Лев Каштанов

