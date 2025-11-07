Юные футболисты из Серпухова завоевали медали Кубка Подольска
Золотую и серебряную медали завоевали два состава серпуховской футбольной команды «Крепость» на Кубке Подольска, проходившем 3 и 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Участниками турнира стали спортсмены 2013 года рождения.
Команда «Кремость-2» впервые играла в составе «десять плюс один», но ребята отлично справились с новым форматом и заняли второе место в Бронзовом финале турнира. Лучшим игроком команды стал вратарь Матвей Терещенко.«Команда «Крепость-1» победила в Золотом финале турнира и получила заветный кубок. Лучшим игроком команды назвали Дмитрия Кашубу», — говорится в сообщении.
