Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на спартакиаде инвалидов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на IV всероссийской спартакиаде инвалидов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся лыжник Иван Серебряков (спорт лиц с ПОДА) по итогам забега на дистанции пять классическим стилем. Кроме того, он выиграл две бронзовые медали в спринте свободным и классическим стилем», — говорится в сообщении.Ещё одну золотую медаль получил подмосковный горнолыжник Роман Лопатин в дисциплине «слалом-гигант» (спорт глухих). А Иван Павлик — также горнолыжник из Московской области — стал вторым в дисциплине «слалом» (спорт глухих), и выиграл бронзовую медаль в дисциплине «слалом-гигант».
IV всероссийская спартакиада инвалидов проходила в Ижевске, участие в соревнованиях приняли свыше 300 спортсменов из 19 российских регионов.
Читайте также:
Евсеев может пропустить нынешний сезон по состоянию здоровья
Подмосковные теннисисты взяли четыре медали на двух международных турнирах
Бикрев оценил свои шансы досрочно победить Сарнавского
Лев Каштанов