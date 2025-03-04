Евсеев может пропустить нынешний сезон по состоянию здоровья

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Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем и может вовсе пропустить нынешний сезон.
По данным Metaratings.ru, у Евсеева произошло защемление нерва на руке. Спортсмену потребуется реабилитация. Есть риски, что он вовсе не сыграет в текущем сезоне.
Последний раз Евсеев появился на льду 6 февраля на матче с «Автомобилистом», который завершился со счетом 4:1 в пользу казанцев.
В сезоне-2024/25 Евсеев отыграл 38 матчей регулярного чемпионата FONBET КХЛ и 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».
В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» набрал 78 очков в 61 матче и находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 марта с «Автомобилистом». Игра пройдет в Казани в 19.30 (мск).
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Последний раз Евсеев появился на льду 6 февраля на матче с «Автомобилистом», который завершился со счетом 4:1 в пользу казанцев.
В сезоне-2024/25 Евсеев отыграл 38 матчей регулярного чемпионата FONBET КХЛ и 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».
В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» набрал 78 очков в 61 матче и находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 марта с «Автомобилистом». Игра пройдет в Казани в 19.30 (мск).
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Элина Позднякова