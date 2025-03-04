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Бикрев оценил свои шансы досрочно победить Сарнавского

Бикрев: у меня есть шансы досрочно победить Сарнавского
Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев считает, что у него есть шанс досрочно одолеть своего соперника Александра Сарнавского. Своим мнением спортсмен поделился с порталом MMA.Metaratings.ru.
«Сарнавский заслужил вторую встречу. У Сани большая история. Шансы (на досрочную победу у меня) есть. Мы оба изменились, и я совсем другой. Поэтому получится абсолютно другой бой», — сказал собеседник.
Бикрев подчеркнул, что несмотря на свое поражение в первом бою с Сарнавским, никогда не просил реванша.

«Считаю, что не он выиграл, а было мое упущение», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, кто получил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

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«Шьёт и шьёт!»: форвард ЦСКА Мингачёв о шайбах Овечкина
Мингачёв считает, что с бросками Овечкина можно играть до 45 лет
04 марта 2025, 12:03

Фото: istockphoto/shironosov

С бросками хоккеиста Александра Овечкина можно играть до 45-летнего возраста. Такое мнение в беседе с порталом Metaratings.ru выразил его коллега из ЦСКА Тахир Мингачёв.
«С его броском можно и до 45 лет играть. Он шьёт и шьёт, с любой позиции! Вратари не могут его просчитать, ему всё по силам», — прокомментировал бомбардир «Армейцев».
Овечкину сейчас 39 лет, в СМИ активно обсуждается его приближение к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

А что касается самого Мингачёва, 23-летний игрок в нынешнем сезоне отметился в 16 матчах с одной результативной передачей.

Ранее бомбардир «Трактора» Никита Коростелёв поделился планами на сезон.

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«Хотим продать»: Московский «Спартак» продолжит поиски нового клуба для Хесуса Медины
Московский «Спартак» намерен досрочно расторгнуть контракт с Хесусом Мединой
03 марта 2025, 16:14

Фото: istockphoto/Andreyuu

Московский «Спартак» продолжит поиски нового клуба для крайнего полузащитника из Парагвая Хесуса Медины. Руководство столичного коллектива твёрдо намерено продать игрока.
Однако 27-летний вингер останется в составе «красно-белых» как минимум до окончания сезона 2024/25, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Соглашение же с ним действует до июня 2026 года. По информации издания, на парагвайца претендовали два бразильских клуба, в том числе известный «Ботафого», и один клуб из Аргентины.

Напомним, «Спартак» выкупил контракт Медины у ЦСКА в июле 2023 года за шесть миллионов евро. За новый клуб футболист провёл 53 матча в разных турнирах, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

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«Хотим выиграть конференцию»: Форвард «Трактора» Коростелёв рассказал о планах на сезон
03 марта 2025, 15:15

Фото: istockphoto/vchal

В последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» одержал волевую победу над «Ак Барсом» из Казани со счётом 3:2. Впечатлениями от этой игры и планов команды на окончание «гладкого» турнира перед плей-офф поделился нападающий уральского клуба Никита Коростелёв.
В игре, проходившей в Челябинске на «Трактор Арене», форвард отметился дублем, напоминает портал Metaratings.ru. Ещё одну шайбу забросил его партнёр по звену нападения Кадейкин, которому Коростелёв отдал голевую передачу. У проигравших казанцев голами отметились нападающий Илья Сафонов и защитник Степан Фальковский. На вопрос, важно ли для команды выиграть Восточную конференцию, герой матча с «Ак Барсом» ответил утвердительно.

«Да, это важно для нас, это будет большой шаг. Мы на 100% к этому стремимся. Выбираем ли соперника в первом раунде плей-офф? Ни в коем случае, нам всё равно, с кем играть», — сказал Коростелёв.

Имеющий опыт игры в североамериканских низших лигах, но не сумевший пробиться в НХЛ, нападающий признался, что следит за дебютным сезоном в ведущей лиге мира Матвея Мичкова. Он в курсе, что главная российская молодая звезда возглавляет список бомбардиров среди новичков. Коростелёв назвал Матвея «большим молодцом» и пожелал ему удачи за океаном.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками после 61 игры., опережая идущий вторым «Автомобилист» на пять баллов.

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«Много травм»: Боец ACA Туменов рассказал о причинах поражения своего брата Альберта в бою с Вагаевым
Боец ACA Туменов: В последнем бою мой брат Альберт дрался травмированным
03 марта 2025, 14:35

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

В финале Гран-при организации АСА в полусреднем весе российский боец Альберт Туменов единогласным решением судей проиграл Абубакару Вагаеву. Его двоюродный брат Биберт сообщил позже, что весь бой Альберт очень плохо себя чувствовал, так как у него было много мелких травм, о которых он просто не рассказывал.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru спортсмен из Кабардино-Балкарии рассказал, что его брат, ранее выступавший в турнирах UFC, обладает настоящим бойцовским характером и всегда готов к поединку, как бы плохо он себя ни чувствовал. Железная воля и характер помогли ему одержать победы в боях с Алтынбеком Мамашовым и Гаджимурадом Хирамагомедовым.

«После боев мы узнали, что он был в очень тяжелом состоянии. У него было много травм, о которых он не сообщал. И после поединка с Вагаевым он признался, что был травмирован и плохо себя чувствовал. Но не хотел подводить организацию, которая давно планировала поединок», — сказал Биберт Туменов.

Напомним, в своем последнем бою Альберт Туменов потерпел поражение от Абубакара Вагаева единогласным решением судей. Таким образом, боец не смог выиграть Гран-при в полусреднем весе и потерял завоёванный ранее чемпионский пояс.

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«Нужно выиграть красиво»: Боец UFC Павлович назвал условие получения шанса на титульный бой
Боец UFC Павлович: Могу получить ещё один шанс на титульный бой
03 марта 2025, 13:21

Сергей Павлович (Скриншот видео: Телеграм @PavlovichUFC)

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, являющийся четвёртым номером в мировом рейтинге UFC, считает, что вполне может получить ещё один шанс на титульный бой. Для этого ему нужно в следующем поединке одержать красивую победу, желательно — нокаутом.
Об этом спортсмен рассказал в разговоре с сетевым издание MMA.Metaratings.ru. По словам российского тяжеловеса, его следующий бой состоится в конце лета. Причём ему всё равно, где он состоится и кто станет его соперником. Единственный нюанс: если поединок пройдёт в США, то придётся решать визовый вопрос, отметил Павлович.

«Главное – пройти хороший тренировочный лагерь, и в путь. Если мне удастся красиво выиграть следующий бой нокаутом, то организация может предоставить еще один титульный шанс», — сказал боец.

Напомним, в ноябре 2023 года в рамках турнира UFC 295 Павлович встретился с Томом Аспиналлом в поединке за пояс временного чемпиона тяжелого дивизиона. Сергей проиграл бой нокаутом в первом раунде.

В предыдущий раз спортсмен выходил в октагон в феврале 2025 года в рамках турнира UFC Fight Night 250, одержав победу над Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 19 побед и три поражения.

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#сша
#лагерь
#спортсмен
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