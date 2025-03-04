Бикрев оценил свои шансы досрочно победить Сарнавского

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Чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев считает, что у него есть шанс досрочно одолеть своего соперника Александра Сарнавского. Своим мнением спортсмен поделился с порталом MMA.Metaratings.ru.
«Сарнавский заслужил вторую встречу. У Сани большая история. Шансы (на досрочную победу у меня) есть. Мы оба изменились, и я совсем другой. Поэтому получится абсолютно другой бой», — сказал собеседник.Бикрев подчеркнул, что несмотря на свое поражение в первом бою с Сарнавским, никогда не просил реванша.
«Считаю, что не он выиграл, а было мое упущение», — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, кто получил звание абсолютного чемпиона мира по боксу.
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