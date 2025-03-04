Подмосковные теннисисты взяли четыре медали на двух международных турнирах

Егор Плешивцев (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Две золотые медали завоевали теннисисты Московской области на соревнованиях J200 в Таиланде и две серебряные — на турнире ITF 75 в Словакии, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Победителем соревнований J200 в одиночном зачёте стал подмосковный спортсмен Егор Плешивцев. Кроме того, в парном разряде он поднялся на высшую ступень пьедестала почёта вместе с ещё одним представителем Московской области — Романом Харламовым», — говорится в сообщении.А на турнире ITF 75 серебряные награды завоевала подмосковная теннисистка Елена Приданкина. Она заняла второе место в одиночном зачёте, уступив в финале хорватке Антонии Ружич. Кроме того, Елена Приданкина выиграла серебро в парном зачёте, в котором выступала в дуэте со спортсменкой из Швейцарии Селин Неф.
Елена Приданкина (фото: пресс-служба Минспорта МО)
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