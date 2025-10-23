Теннисистка Львова из Подмосковья выиграла международный турнир Taipei Open
Виктория Львова из Дмитровского округа одержала победу на международном турнире Taipei Open по теннису на колясках. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
За золото Виктория Львова сразилась со спортсменкой из Израиля Марьян Зикри.
«Противостояние было напряжённым. Победительницу удалось определить только на тай-брейке. Представительница Подмосковья выиграла со счётом 12:10», — говорится в сообщении.Турнир теннисистов-колясочников Taipei Open проходил на Тайване с 17 по 20 октября. Участие в соревнованиях приняли 17 спортсменок из девяти стран.
В областном Минспорта также напомнили, что за неделю до победы на Taipei Open Виктория Львова завоевала золото международных соревнований «ИКАР-2025» в одиночном и парном разрядах.