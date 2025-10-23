Теннисистка Львова из Подмосковья выиграла международный турнир Taipei Open

23 октября 2025, 11:24

оригинал Виктория Львова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Виктория Львова из Дмитровского округа одержала победу на международном турнире Taipei Open по теннису на колясках. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





За золото Виктория Львова сразилась со спортсменкой из Израиля Марьян Зикри.





«Противостояние было напряжённым. Победительницу удалось определить только на тай-брейке. Представительница Подмосковья выиграла со счётом 12:10», — говорится в сообщении.