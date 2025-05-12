Подмосковные спортсмены завоевали три медали на соревнованиях по маунтинбайку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую и две серебряные медали завоевали велосипедисты из Московской области на всероссийских и международных соревнованиях по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль завоевала на международных соревнованиях велогонщица Александра Ушакова из Краснознаменска. Серебро этого турнира выиграла спортсменка из Челябинской области, а третье место заняла представительница Свердловской области», — говорится в сообщении.На всероссийских соревнованиях на вторую ступень пьедестала почёта в категории «юниоры 17-18 лет» поднялся Илья Логачев из Химок. Первое место занял велогонщик из Чувашии, а третье — представитель Санкт-Петербурга. Кроме того, в категории «юниорки 13-14 лет» серебряную медаль завоевала Софья Пантеева из Сергиева Посада. Первое место она уступила белорусской спортсменке, а бронзу завоевала велосипедистка из Калининградской области.
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