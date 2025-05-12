Участниками спортфестиваля «Сила Победы» в Подольске стали более тысячи человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Фестиваль «Сила Победы» состоялся в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в подольском микрорайоне Климовск, участие в фестивале приняли более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для участников фестиваля было открыто свыше десяти площадок: по гиревому спорту, армрестлингу, спортивному метанию ножа, русскому жиму, сборке и разборке оружия, сдаче нормативов ГТО и пр. А для детей были организованы весёлые старты с конкурсами, играми и эстафетами. Всех участников фестиваля угощали горячим чаем и гречневой кашей», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Фестиваль «Сила Победы» проходил в Подольске третий год подряд. Глава округа Григорий Артамонов отметил рост интереса жителей к этому мероприятию.
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