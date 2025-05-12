Силач из Люберец Агаджанян обновил мировой рекорд по сценическому экстриму

Многократный рекордсмен мира по буксировке техники и силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян установил рекорд мира по сценическому экстриму. Житель Люберец по прозвищу «Русский Халк» выступил на фестивале «Шуклинка Фест» в Курской области, сообщили в пресс-службе подмосковного городского округа.