Силач из Люберец Агаджанян обновил мировой рекорд по сценическому экстриму

Фото: пресс-служба г. о. Люберцы
Многократный рекордсмен мира по буксировке техники и силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян установил рекорд мира по сценическому экстриму. Житель Люберец по прозвищу «Русский Халк» выступил на фестивале «Шуклинка Фест» в Курской области, сообщили в пресс-службе подмосковного городского округа.
«Для обновления рекорда нужно было за 12 минут разломать не менее восьми стальных стержней и надуть до разрыва не менее восьми грелок. Аксессуары, подобранные для спортсмена Международным союзом стронгмена-силового экстрима, были одними из самых сложных и непредсказуемых. С учётом установленного лимита времени это делало попытку рекорда зрелищной и драматичной», – рассказали в администрации.В итоге Агаджаняну удалось разломать 12 стальных стержней и надуть до разрыва 14 грелок. Для усложнения номера богатырь надувал грелки в прыжке, со стоящими и сидящими на нём ассистентами.
«Сергей Агаджанян сделал почти невозможное, с легкостью разрушив за ограниченное время десятки абсолютно разных по типу нагружаемых мышц предметов сценического экстрима», – сказал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.Установленный рекорд мира по сценическому экстриму Агаджанян и Федерация силового экстрима России посвятили 80-летию Великой Победы.
Читайте также:
Раменское станет главной подмосковной площадкой полумарафона «ЗаБег.РФ»
Волейболистки из Подмосковья завоевали медаль чемпионата России Молодежной лиги
Названа дата регистрации на детские старты полумарафона в Волоколамске
Лора Луганская