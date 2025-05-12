Раменское станет главной подмосковной площадкой полумарафона «ЗаБег.РФ»

Фото: пресс-службы Минспорта
24 мая в Раменском муниципальном округе пройдёт всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в пресс-службы Минспорта Московской области.
«Беговая трасса в Раменском станет центральной подмосковной площадкой проекта. Стартово-финишная зона будет организована на Площади Победы рядом с Вечным огнём. Возраст спортсменов – от 6 лет. Они преодолеют маршрут с живописным видом на основные достопримечательности города – Раменский парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, Собор Святой Живоначальной Троицы середины ХIХ века и усадьбу Раменское», – говорится в сообщении.Участникам забега предложат дистанции на 1, 5, 10 и 21.1 км. Каждый спортсмен получит брендированную футболку и стартовый пакет, а на финише – памятную медаль и подарки. Для спортсменов и зрителей будет оборудована фан-зона с развлекательной интерактивной программой
Как отметили в ведомстве, Московская область примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая по традиции проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, а таже средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы чемпионы прежних лет с 2017 года.
Подготовлен и онлайн-формат забега.
Зарегистрироваться на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать всю информацию можно на сайте.
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