Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Всероссийской Спартакиаде слепых

26 октября 2026, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на Всероссийской Спартакиаде по спорту слепых среди образовательных учреждений в дисциплине голбол. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир по голболу проходил в Йошкар-Оле с 12 по 18 октября. В нём принимали участие 32 команды из 12 российских регионов в возрастных категориях 10-14 и 15-17 лет.



