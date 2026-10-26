Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Всероссийской Спартакиаде слепых
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на Всероссийской Спартакиаде по спорту слепых среди образовательных учреждений в дисциплине голбол. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир по голболу проходил в Йошкар-Оле с 12 по 18 октября. В нём принимали участие 32 команды из 12 российских регионов в возрастных категориях 10-14 и 15-17 лет.
А бронзовую медаль завоевала команда юношей в возрастной категории 10-14 лет.«Победителями стали подмосковные сборные юниорок и юниоров в возрастной категории 15-17 лет. В состав команд вошли спортсмены из Ступина, Мытищ, Королёва, Сергиева Посада и Электростали», — говорится в сообщении.
Кроме того, подмосковных голболистов Александру Прищепюк и Данилу Нестерова признали лучшими игроками турнира.