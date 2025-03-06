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Подмосковные спортсмены завоевали три медали первенства России по фристайлу

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по фристайлу, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Подмосковья Елизавета Фролова по итогам соревнований юниорок в дисциплине «биг-эйр». Золото в этой категории взяла фристайлистка из Красноярского края, а третье место заняла спортсменка из Москвы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Елизавета Фролова выиграла бронзовую награду в дисциплине «слоуп-стайл». В вторую бронзовую медаль в копилку Подмосковья принёс Егор Рязанцев в соревнованиях в «слоуп-стайл» среди юниоров.

Первенство России по фристайлу проходит в городе Миасс с 27 февраля по 7 марта.

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Подмосковный Женский хоккейный клуб «Торнадо» вышел в плей-офф ЖХЛ
06 марта 2025, 17:36

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный хоккейный клуб «Торнадо» пробился в плей-офф Женской хоккейной лиги. В четвертьфинале команда из Московской области встретится с красноярской «Бирюсой», сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.
Два первых матча дмитровчанки проведут в Красноярске — 9 марта в 9:00 и 10 марта в 15:00. Затем серия переместится в Дмитров, где 13 марта в 17:00 состоится домашняя игра «Торнадо».

Четвертьфинал длится до трёх побед, поэтому при необходимости 14 марта в Дмитрове и 17 марта в Красноярске пройдут дополнительные встречи.

Путёвку в полуфинал Женской хоккейной лиги уже завоевали «Агидель» из Уфы и петербургское «Динамо-Нева», занявшие первые две строчки турнирной таблицы.

По итогам регулярного чемпионата «Торнадо» расположился на пятом месте, одержав 26 побед (две из них в серии буллитов) и потерпев 16 поражений (три по буллитам) в 42 матчах.

Женская хоккейная лига проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В музее «Горки Ленинские» пройдут мероприятия в честь Международного женского дня
06 марта 2025, 17:24

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

8 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» организуют праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили три тематические экскурсии, посвящённые женщинам. В течение дня волонтёры будут дарить посетительницам музея розы.

«Мы не только поздравим женщин с Международным женским днем, но и, даря цветы, выразим благодарность за их любовь и интерес к нашему музею. Всегда приятно встречать гостей цветами, и дарить в первые дни весны улыбки, внимание и заботу. Уверен, что 8 марта это создаст нашим гостьям радостную праздничную атмосферу», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Музее крестьянского быта проведут интерактивную программу, рассказывающую о роли женщины в традиционной крестьянской семье. Посетители узнают, как был устроен быт в деревенском доме, какую роль в нём играли женщины, а также какие традиции передавались из поколения в поколение.

Экскурсия «Женщины усадьбы Горки» познакомит гостей с историей выдающихся женщин, повлиявших на судьбу усадьбы. В числе героинь экскурсии — София Палеолог, Аграфена Дурасова, Зинаида Морозова-Рейнбот, Надежда Крупская и Мария Ульянова. Посетителям расскажут об их жизни, взглядах и вкладе в развитие усадьбы и страны.

Отдельная экскурсия будет посвящена Зинаиде Морозовой-Рейнбот — одной из владелиц усадьбы, предпринимательнице и светской даме, чья жизнь была насыщена значимыми событиями и неожиданными поворотами.

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Глава Раменского округа вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны
06 марта 2025, 17:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил жительнице Раменского муниципального округа Пелагее Николаевне Михальченковой юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Пелагея Николаевна родилась в октябре 1927 года в Воронежской области. В 1944 году она начала работать на фабрике «Красное знамя» в городе Раменское. Первое время жила в общежитии на улице Карла Маркса, а после замужества получила собственную комнату на улице Фабричная.

Эта медаль, учреждённая Указом Президента, является символом памяти и признания заслуг ветеранов. Пелагея Николаевна приняла награду с достоинством. В свою очередь, Эдуард Малышев выразил ей благодарность за её мужество и стойкость, пожелав крепкого здоровья.

«Каждый раз, глядя на награды ветеранов, понимаешь важность ценности мира и необходимости беречь его. Считаю, мы обязаны хранить память о наших земляках и передавать ее следующим поколениям», — написал Малышев в социальных сетях.

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Предприятие в Дубне выпускает в сутки более миллиона шприцев
06 марта 2025, 17:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Предприятие по выпуску инъекционных систем «Паскаль Медикал», расположенное в ОЭЗ «Дубна», посетил глава городского округа Максим Тихомиров, его провели по цехам и продемонстрировали все этапы производства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежедневно здесь производят свыше миллиона шприцев в сутки. Рекордные объёмы продукции, которую поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В ходе визита он пообщался с сотрудниками предприятия, а также ответил на вопросы, касающиеся решения городских проблем и дальнейшего развития Дубны. В частности, обсуждалась организация общественного транспорта, проекты по благоустройству, строительство жилья и пр.

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В Коломне открыли движение по Голутвинскому мосту
06 марта 2025, 16:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение по пешеходному Голутвинскому наплавному мосту открыли в Коломне после проведения работ по обновлению покрытия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Протяжённость Голутвинского наплавного моста составляет свыше 137 метров, в ходе работы там было обновлено более 480 квадратных метров покрытия», — говорится в сообщении.
Ежедневно Голутвинским наплавным мостом пользуются около 1,2 тыс. пешеходов, он обеспечивает сообщение между центром округа и сёлами Пестриково и Сергиевское, а также посёлком Сергиевский.

Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года начнётся реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове. Завершить масштабные работы должны в четвёртом квартале 2027 года.

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