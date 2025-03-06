Подмосковные спортсмены завоевали три медали первенства России по фристайлу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по фристайлу, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Подмосковья Елизавета Фролова по итогам соревнований юниорок в дисциплине «биг-эйр». Золото в этой категории взяла фристайлистка из Красноярского края, а третье место заняла спортсменка из Москвы», — говорится в сообщении.Кроме того, Елизавета Фролова выиграла бронзовую награду в дисциплине «слоуп-стайл». В вторую бронзовую медаль в копилку Подмосковья принёс Егор Рязанцев в соревнованиях в «слоуп-стайл» среди юниоров.
Первенство России по фристайлу проходит в городе Миасс с 27 февраля по 7 марта.
Читайте также:
Подмосковный Женский хоккейный клуб «Торнадо» вышел в плей-офф ЖХЛ
Три спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу
Подмосковные юниоры взяли золото всероссийских соревнований по пулевой стрельбе
Лев Каштанов