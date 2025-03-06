Подмосковные юниоры взяли золото всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 22 лет, посвящённых памяти заслуженного работника физической культуры Александра Никулина, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Подмосковный тандем Надежды Козловой и Тимофея Алейникова, выступавший в составе команды «Московская область-7», стал лучшим в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м, пара смешанная». Кроме того, Тимофей Алейников поднялся на высшую ступень пьедестала в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м», — говорится в сообщении.Соревнования по пулевой стрельбе проходили в городе Конь-Колодезь Липецкой области с 24 февраля по 3 марта.
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