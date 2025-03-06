Подмосковный Женский хоккейный клуб «Торнадо» вышел в плей-офф ЖХЛ

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный хоккейный клуб «Торнадо» пробился в плей-офф Женской хоккейной лиги. В четвертьфинале команда из Московской области встретится с красноярской «Бирюсой», сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.
Два первых матча дмитровчанки проведут в Красноярске — 9 марта в 9:00 и 10 марта в 15:00. Затем серия переместится в Дмитров, где 13 марта в 17:00 состоится домашняя игра «Торнадо».
Четвертьфинал длится до трёх побед, поэтому при необходимости 14 марта в Дмитрове и 17 марта в Красноярске пройдут дополнительные встречи.
Путёвку в полуфинал Женской хоккейной лиги уже завоевали «Агидель» из Уфы и петербургское «Динамо-Нева», занявшие первые две строчки турнирной таблицы.
По итогам регулярного чемпионата «Торнадо» расположился на пятом месте, одержав 26 побед (две из них в серии буллитов) и потерпев 16 поражений (три по буллитам) в 42 матчах.
Женская хоккейная лига проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Четвертьфинал длится до трёх побед, поэтому при необходимости 14 марта в Дмитрове и 17 марта в Красноярске пройдут дополнительные встречи.
Путёвку в полуфинал Женской хоккейной лиги уже завоевали «Агидель» из Уфы и петербургское «Динамо-Нева», занявшие первые две строчки турнирной таблицы.
По итогам регулярного чемпионата «Торнадо» расположился на пятом месте, одержав 26 побед (две из них в серии буллитов) и потерпев 16 поражений (три по буллитам) в 42 матчах.
Женская хоккейная лига проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова