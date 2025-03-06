Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Три спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу

Три спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
В состав сборной России, которая будет представлять страну на чемпионате мира по боксу, вошли три спортсменки из Московской области — Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова и Елена Бабичева, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе национальной сборной выступят представительница Королёва Елена Бабичева (весовая категория 63 килограмма), Людмила Воронцова из Химок (весовая категория 57 килограммов) и спортсменка из округа Домодедово Юлия Чумгалакова (весовая категория 48 килограммов)», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Людмилу Воронцову назначили капитаном российской сборной.

Чемпионат мира по боксу среди женщин будет проходить в Сербии — в городе Ниш — с 8 по 16 марта. Участницам предстоит соревноваться в 12 весовых категориях.

Читайте также:

«Такой диагноз — крест на карьере»: Врач-невролог рассказал о травме Александра Емельяненко

Подмосковные юниоры взяли золото всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Команда «Заречье-Одинцово» вышла в плей-офф женской волейбольной Суперлиги
#спорт
#минспорта мо
#бокс
#чемпионат мира
#московская область
#подмосковье
Газопроводы по соцпрограммам строят более чем в 130 сёлах и СНТ Подмосковья
06 марта 2025, 14:30

Фото: пресс-служба правительства МО

Строительство газопроводов в рамках президентской программы «Социальная газификация» и программы губернатора Московской области «Новая газификация» в настоящее время ведётся более чем в 130 населённых пунктах Подмосковья, а дальнейших планах по реализации этих программ рассказал глава региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила обеспечить перемены для уже более 320 тысяч Московской области. У нас самый большой объём в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача – вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также напомнил, что по решению президента программа соцгазификации охватила и СНТ.

«К 2030 году нам предстоит газифицировать почти тысячу садовых товариществ. И первые 70 планируем обеспечить газом уже в этом году», — добавил Андрей Воробьёв.
По президентской программе в Московской области с начала текущего года газифицировали около 3 тысяч домовладений. Всего до конца года магистральным газом должны обеспечить свыше 18 тысяч домов. А в годовую программу «Новая газификация» включены 70 населённых пунктов, где проживают 9,3 тыс. человек.

Читайте также:

В 216 подмосковных квартирах после устранения нарушений включили газ

В 26 домах Пушкинского округа обновят системы газоснабжения

В Подмосковье заявку на ремонт газового оборудования можно подать онлайн
#газификация
#газоснабжение
#андрей воробьёв
#социальная газификация
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове тысяча женщин получила букеты от главы округа в преддверии 8 Марта
06 марта 2025, 13:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, состоялось в Реутове, в нём приняли участие около тысячи женщин разных профессий. С предстоящим праздником участниц собрания поздравил глава округа Реутов Филипп Науменко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Этот праздник традиционно отмечается в России с теплотой, красотой и заботой. Он символизирует неоценимый вклад женщин в развитие страны», — сказал Филипп Науменко.
В ходе мероприятия состоялось вручение наград. Например, юбилейная медаль к 80-летию Победы была вручена жительнице блокадного Ленинграда, ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Константиновне Шелего. Наградами были отмечены также женщины, несущие службу в российской армии и помогающие бойцам в тылу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Для собравшихся также выступили музыканты Дивизии имени Дзержинского и группа Per4men. Кроме того, все участницы встречи получили от главы округа букеты тюльпанов.

Читайте также:

В новой школе Реутова внедрили искусственный интеллект

Реутовские врачи спасли мужчину в состоянии клинической смерти из-за инфаркта

В Реутове представили самые успешные изобретения детей
#реутов
#8 марта
#филипп науменко
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Малых Вязёмах снесли заброшенное кафе-самострой
06 марта 2025, 13:43

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное здание кафе, построенное без разрешительных документов, снесли в деревне Малые Вязёмы Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное нежилое здание площадью около 70 квадратных метров находилось на 42-м километре Можайского шоссе, рядом с остановкой общественного транспорта «Фабрика». Здание незаконно возвёл арендатор муниципального участка. Первоначально оно использовалось как кафе, но потом его перестали эксплуатировать. Постройка стояла заброшенной и со временем стала разрушаться», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Одинцовский суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу, договор аренды участка был расторгнут, и в январе текущего года заброшенное кафе снесли. В настоящее время территория полностью освобождена от здания и очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать этот участок, администрация округа ещё не приняла.

Читайте также:

В Шатуре снесли многоквартирный 105-летний дом

В Балашихе снесли нежилую заборошку

В Павловском Посаде на месте ТРЦ-недостроя создадут пешеходную зону и парковку
#снос
#кафе
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#владислав гордиенко
#самострой
#одинцовский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове начнётся во II квартале
06 марта 2025, 13:27

Фото: istockphoto.com/Aviavlad

Мост через канал им. Москвы начнут реконструировать в подмосковном Дмитрове во втором квартале текущего года, в настоящее время ведётся поиск подрядчика на проведение строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В рамках реконструкции взамен старого будет построен новый Рогачёвский мост, а также демонтирован старый и построен новый путепровод через железную дорогу Савёловского направления», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Всего будет реконструирован участок общей протяжённостью 3,3 км. Завершить реконструкцию должны в четвёртом квартале 2027 года.

В результате у водителей появится удобный выезд на Дмитровское шоссе как в сторону столицы, так и в сторону области, а также улучшится транспортная ситуация в восточной и западной частях Дмитрова.

Читайте также:

В Подмосковье зафиксирован рост числа ДТП с погибшими и ранеными

В Подмосковье с начала года ликвидировали более 40 опасных подходов к ж/д путям

В семи округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны
#минтранс мо
#дмитров
#реконструкция
#мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье зафиксирован рост числа ДТП с погибшими и ранеными
06 марта 2025, 13:11

Фото: пресс-служба МТДИ МО

За первые два месяца с начала года в Московской области произошло 444 ДТП с погибшими и ранеными, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На 3% увеличилось число ДТП с убитыми и ранеными. Выросло и число погибших: в январе-феврале этого года жертвами дорожных аварий стали 99 человек, что на 68% больше, чем за тот же период в 2024 году. При этом около половины погибших участников дорожного движения — пешеходы», — говорится в сообщении.
При этом число раненых в ДТП несколько снизилось: травмы разной степени тяжести получили 483 человека, что на четыре процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года ликвидировали более 40 опасных подходов к ж/д путям

В семи округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны

Расписание электричек Савёловского направления изменится с 6 по 31 марта
#минтранс мо
#дтп
#статистика
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате