Три спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В состав сборной России, которая будет представлять страну на чемпионате мира по боксу, вошли три спортсменки из Московской области — Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова и Елена Бабичева, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе национальной сборной выступят представительница Королёва Елена Бабичева (весовая категория 63 килограмма), Людмила Воронцова из Химок (весовая категория 57 килограммов) и спортсменка из округа Домодедово Юлия Чумгалакова (весовая категория 48 килограммов)», — говорится в сообщении.Отмечается также, что Людмилу Воронцову назначили капитаном российской сборной.
Чемпионат мира по боксу среди женщин будет проходить в Сербии — в городе Ниш — с 8 по 16 марта. Участницам предстоит соревноваться в 12 весовых категориях.
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