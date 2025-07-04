«Рабочая лошадка»: агент Сафонов оценил переход Заболотного в «Спартак»
Алексей Сафонов прокомментировал переход Антона Заболотного в «Спартак»
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход Антона Заболотного в «Спартак». Сафонов отметил, что трансфер одобрен Деяном Станковичем, и пожелал Заболотному успехов.
По мнению агента, Заболотный — «рабочая лошадка», добившаяся всего своим трудом, и не стоит «хоронить» его раньше времени. Сафонов подчеркнул, что футбол хорош тем, что иногда «выстреливают» те, от кого этого не ждут.
Как сообщает Metaratings.ru, «Спартак» объявил о подписании контракта с Заболотным до лета 2026 года.
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