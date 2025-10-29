В Тюмени ушел из жизни известный диктор и хоккейный судья Александр Воробьёв

29 октября 2025, 06:31

Фото: iStock/jorgeantonio

В Тюмени скончался спортивный диктор и хоккейный судья всероссийского уровня Александр Воробьев. О его смерти пишет «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу региональной федерации хоккея.





Уточняется, что Воробьев долгое время боролся с тяжелым заболеванием, которое в конечном итоге одержало победу. Название болезни в материале не приводится.





«Александр был уважаемым профессионалом, чьё имя знали не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. На протяжении многих лет он вносил неоценимый вклад в развитие хоккея. (...) Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Федерация хоккея Тюменской области.