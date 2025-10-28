Гаврилов посоветовал пока не делать выводы о перспективах «Динамо» с Карпиным
Бывший полузащитник московского «Динамо» Юрий Гаврилов прокомментировал выступление команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил работу главного тренера Валерия Карпина.
Его слова приводит издание Metaratings.ru.
«Восьмое место – неудачный результат для «Динамо». Оно должно бороться за медали. Но половина сезона – небольшой отрезок. Пока нельзя делать выводы о перспективах «Динамо» с Карпиным. Оно может заиграть через время. Пока мы не видим результат, который все ждут от «Динамо». Но скоро он может появиться», – отметил Гаврилов.После 13 туров чемпионата «бело-голубые» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Следующий матч команда проведёт 1 ноября в Казани против «Рубина» на поле «Ак Барс Арены». Начало встречи – в 17:45 по московскому времени.