Хоккеист «Спартака» Иван Морозов признался в употреблении наркотиков
Российский хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. Об этом спортсмен сообщил в своём личном блоге.
Ранее в сентябре клуб получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в пробе игрока, взятой 29 августа на Кубке мэра Москвы, обнаружили следы запрещённого вещества. Позже источник РИА Новости уточнил, что речь идет о кокаине.
«Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями. Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам», – написал Морозов.
По словам хоккеиста, произошедшее стало для него серьёзным уроком:
«Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов. Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться».
25-летний Морозов выступает за «Спартак» с сезона-2023/24. В прошлом регулярном чемпионате он стал вторым бомбардиром команды, набрав 50 очков (19 шайб + 31 передача). В текущем сезоне форвард провёл четыре матча и набрал 5 баллов (1+4).
Ранее Морозов играл за ханты-мансийскую «Югру», петербургский СКА и «Сочи». Всего на его счету – 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В НХЛ права на нападающего принадлежат клубу Vegas Golden Knights, выбравшему его на драфте 2018 года под 61-м номером.