Хоккеист «Спартака» Иван Морозов признался в употреблении наркотиков

28 октября 2025, 21:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. Об этом спортсмен сообщил в своём личном блоге.





Ранее в сентябре клуб получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в пробе игрока, взятой 29 августа на Кубке мэра Москвы, обнаружили следы запрещённого вещества. Позже источник РИА Новости уточнил, что речь идет о кокаине.





«Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями. Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам», – написал Морозов.

«Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов. Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться».