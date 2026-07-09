Подмосковные спортсменки выиграли пять медалей Кубка Поволжья

09 июля 2026, 17:38

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Московской области завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Поволжья», которые прошли с 1 по 4 июля в Саратове, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.