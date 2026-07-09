Подмосковные спортсменки выиграли пять медалей Кубка Поволжья
Спортсменки из Московской области завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Поволжья», которые прошли с 1 по 4 июля в Саратове, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
Виктория Базылева (СШОР по водным видам спорта, Руза) стала победительницей в прыжках с метрового трамплина среди девушек 12–13 лет. Кроме того, спортсменка завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина и бронзу в синхронных прыжках с метрового трамплина вместе с Марией Москвиной (СШОР по водным видам спорта «Электросталь»).
Серебряными призерами в синхронных прыжках с метрового трамплина среди девушек 10–11 лет стали Софья Кучерук и Полина Урядова (СШОР по водным видам спорта, Руза). Еще одну бронзовую медаль в копилку сборной Московской области принесла Мария Москвина, занявшая третье место в прыжках с вышки среди девушек 12–13 лет.
«Кубок Поволжья» входит в число ключевых всероссийских соревнований по прыжкам в воду среди юных спортсменов. Турнир проходит в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
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