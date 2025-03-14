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Подмосковные спортсменки вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу

Юлия Чумгалакова (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юлия Чумгалакова (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Спортсменки из Московской области Елена Бабичева Юлия Чумгалакова вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Елена Бабичева из городского округа Королёв, выступающая в весовой категории до 63 килограммов, в четвертьфинале одолела представительницу Нидерландов Меган Де Клер. В финале Елена Бабичева сразится с Аидой Абикеевой из Казахстана. Бой состоится 14 марта, начало в 20:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.
А Юлия Чумгалакова из городского округа Домодедово в весовой категории до 48 килограммов победила в полуфинале соперницу из Марокко Рабаб Чеддар. В финале Юлии предстоит встретиться с представительницей Узбекистана Фарзоной Фозиловой. Бой также пройдёт 14 марта, начало в 16:00 по Москве.

Соревнования проводятся с 8 по 16 марта в сербском городе Ниш.

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В Люберцах продолжается строительство современной поликлиники
14 марта 2025, 15:46

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство современной поликлиники на улице Старый двор. Медицинское учреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, возводится в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств. Подрядчик уже завершает установку витражей и ведет внутреннюю отделку, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Также строители занимаются фасадными и отделочными работами, прокладывают наружные тепловые сети, обеспечивающие объект теплоснабжением. Уже завершены монтаж системы отопления, прокладка водопровода и канализации, установлены все окна и завершены работы по обустройству кровли.

Площадь пятиэтажного здания составит 11 тысяч квадратных метров. В поликлинике разместятся отделения медицинской профилактики, педиатрии и терапии, хирургические и стоматологические кабинеты, кабинеты врачей-специалистов и неотложной помощи, дневной стационар для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и физиотерапевтический блок. Учреждение оснастят современным оборудованием, включая КТ, МРТ и рентген.

Открытие поликлиники запланировано на середину 2025 года.

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В Мытищах мужчина с топором ограбил компьютерный магазин
14 марта 2025, 15:35

Фото: istockphoto.com/Sergey Nazarov

Вооружённый топором мужчина ворвался в магазин, расположенный на Ярославском шоссе в Мытищах, и забрал оттуда два ноутбука. Полиции удалось поймать грабителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник зашел в магазин и, угрожая топором продавцу, похитил два ноутбука стоимостью более 300 тысяч рублей. Оперативники по камерам видеонаблюдения установили личность грабителя — им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 28-летний житель Пушкина», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что грабитель купил билет на поезд до Ростова-на-Дону. На него была немедленно разослана ориентировка, благодаря чему мужчину задержали на ж/д станции Лиски.

Задержанный рассказал, что один ноутбук сдал в скупку, а второй продал прохожему. На часть вырученных денег он и купил билет на поезд, чтобы поехать к своей девушке.

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Врачи Подмосковья спасли 115 недоношенных малышей с начала года
14 марта 2025, 15:32

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье врачи-неонатологи спасли 115 недоношенных детей, в том числе 30 малышей с экстремально низкой массой тела — менее 1,5 кг, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Все родовспомогательные учреждения региона оборудованы необходимой медтехникой, позволяющей оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе действует трехуровневая система родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Здесь будущие мамы и новорожденные получают квалифицированную медицинскую помощь, включая современные высокотехнологичные методы лечения.

Подробнее о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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В Подольске откроют производство спортивных винтовок
14 марта 2025, 15:18

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие по выпуску высокоточных спортивных пневматических винтовок, а также силовой и управляющей гидравлики для горно-шахтного оборудования откроет в Подольске компания «Маштех», инвестиции в проект оценивается в 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запустить новое предприятие планируется в 2027 году, там будет создано 30 рабочих мест. После выхода на полную производственную мощность в год там будут производить 3 тысячи комплектов гидравлики и 1600 спортивных винтовок», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Землю под реализацию проекта инвестор получил на льготных условиях. Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, компании «Маштех» было предоставлено в аренду по сниженной ставке два участка общей площадью 2,3 га.

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Строители отчитались о ходе капремонта техникума в Пушкине
14 марта 2025, 14:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В учебном корпусе Межрегионального центра компетенций техникума имени С.П. Королёва в подмосковном Пушкине проводится капитальный ремонт, о ходе работ и сроках их окончания рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте общей площадью более полутора тысяч квадратных метров завершаются кровельные работы, ведется устройство конструкций фасада, а также общестроительные работы — укладка настенной плитки, чистовая отделка помещений, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в здании должны обновить все инженерные сети, радиаторы и сантехнику, фасад, окна и двери, полы и потолки, а также помещения, установить новое учебное оборудование и мебель и провести благоустройство прилегающей территории.

Открыть обновлённый корпус должны 1 сентября.

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