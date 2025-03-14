Подмосковные спортсменки вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу

Юлия Чумгалакова (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки из Московской области Елена Бабичева Юлия Чумгалакова вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Елена Бабичева из городского округа Королёв, выступающая в весовой категории до 63 килограммов, в четвертьфинале одолела представительницу Нидерландов Меган Де Клер. В финале Елена Бабичева сразится с Аидой Абикеевой из Казахстана. Бой состоится 14 марта, начало в 20:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.А Юлия Чумгалакова из городского округа Домодедово в весовой категории до 48 килограммов победила в полуфинале соперницу из Марокко Рабаб Чеддар. В финале Юлии предстоит встретиться с представительницей Узбекистана Фарзоной Фозиловой. Бой также пройдёт 14 марта, начало в 16:00 по Москве.
Соревнования проводятся с 8 по 16 марта в сербском городе Ниш.
Читайте также:
«Играю за команду с гордостью!»: Дмитрий Волков назвал волейбольный «Зенит-Казань» легендарным клубом
«Было бы интересно за такие гонорары»: Экс-чемпион мира Ковалёв — о боях с Биволом и Бетербиевым
Борец Амиров из Подмосковья одержал победу на первенстве Европы
Лев Каштанов