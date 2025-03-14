«Было бы интересно за такие гонорары»: Экс-чемпион мира Ковалёв — о боях с Биволом и Бетербиевым

Сергей Ковалёв (Кадр из видео: Телеграм @krusher_kovalev)
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв порассуждал о гипотетическом противостоянии с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, если бы пик формы боксёров пришёлся на одно время. Он затруднился ответить, чем бы завершились такие бои.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru спортсмен сказал, что ему было бы интересно побоксировать с Артуром и Дмитрием. А чем бы закончились такие поединки, стало бы известно только непосредственно в ринге. Рассуждать об этом за пределами канатов не имеет никакого смысла, подчеркнул Ковалёв.
Сергей Ковалёв недавно заявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний бой боксёр, которому в апреле исполнится 42 года, проведёт в родном Челябинске. В первые же сутки продажи билеты на лучшие места были раскуплены. Ковалёв является первым россиянином, которого журнал The Ring признал боксёром года (2014) независимо от весовой категории. На профессиональном ринге провёл 41 бой, в котором одержал 35 побед, из которых 29 нокаутом, пять поединков проиграл и в одном победитель не был определён.
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«Было бы интересно побоксировать с ними. Тем более в таком промоушене – с такими гонорарами. Очень интересно. Каждому свое. У меня была своя эпоха, у них своя», — сказал экс-чемпион мира.Он также добавил, что не завидует Бетербиеву и Биволу, а очень рад за них, так как они сумели привлечь внимание зрителей яркими и зрелищными боями и заработать хорошие деньги, обеспечить себя на будущее.
Сергей Ковалёв недавно заявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний бой боксёр, которому в апреле исполнится 42 года, проведёт в родном Челябинске. В первые же сутки продажи билеты на лучшие места были раскуплены. Ковалёв является первым россиянином, которого журнал The Ring признал боксёром года (2014) независимо от весовой категории. На профессиональном ринге провёл 41 бой, в котором одержал 35 побед, из которых 29 нокаутом, пять поединков проиграл и в одном победитель не был определён.
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