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«Было бы интересно за такие гонорары»: Экс-чемпион мира Ковалёв — о боях с Биволом и Бетербиевым

Экс-чемпион мира Ковалёв: Не знаю, как бы боксировал с Биволом и Бетербиевым
Сергей Ковалёв (Кадр из видео: Телеграм @krusher_kovalev)

Сергей Ковалёв (Кадр из видео: Телеграм @krusher_kovalev)

Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв порассуждал о гипотетическом противостоянии с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, если бы пик формы боксёров пришёлся на одно время. Он затруднился ответить, чем бы завершились такие бои.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru спортсмен сказал, что ему было бы интересно побоксировать с Артуром и Дмитрием. А чем бы закончились такие поединки, стало бы известно только непосредственно в ринге. Рассуждать об этом за пределами канатов не имеет никакого смысла, подчеркнул Ковалёв.

«Было бы интересно побоксировать с ними. Тем более в таком промоушене – с такими гонорарами. Очень интересно. Каждому свое. У меня была своя эпоха, у них своя», — сказал экс-чемпион мира.

Он также добавил, что не завидует Бетербиеву и Биволу, а очень рад за них, так как они сумели привлечь внимание зрителей яркими и зрелищными боями и заработать хорошие деньги, обеспечить себя на будущее.

Сергей Ковалёв недавно заявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний бой боксёр, которому в апреле исполнится 42 года, проведёт в родном Челябинске. В первые же сутки продажи билеты на лучшие места были раскуплены. Ковалёв является первым россиянином, которого журнал The Ring признал боксёром года (2014) независимо от весовой категории. На профессиональном ринге провёл 41 бой, в котором одержал 35 побед, из которых 29 нокаутом, пять поединков проиграл и в одном победитель не был определён.

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«Все рады его возвращению»: Павлюченко оценил внеплановый вызов Дзюбы в сборную
Экс-футболист Павлюченко считает справедливым срочный вызов Дзюбы в сборную
14 марта 2025, 11:51

Артём Дзюба (Кадр из видео: Телеграм @dzyubaartem22)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в последний момент вызвал нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу на матчи против Гренады и Замбии. В последний раз форвард играл за главную команду страны в 2021 году ещё при Станиславе Черчесове.
Эту новость прокомментировал бывший игрок московского «Спартака», английского «Тоттенхэма» и национальной сборной Роман Павлюченко. В беседе с порталом Metaratings.ru он назвал это решение тренера справедливым, так как своей игрой в последних матчах Дзюба доказал, что достоин выйти на поле в футболке сборной.

«Я слежу за своим другом Артёмом Дзюбой. Он сейчас лидер, он сейчас лучший бомбардир в истории нашей страны. Мне кажется, что сейчас такого футболиста, которого ценят и любят, нужно 100% вызывать в сборную России», — сказал экс-форвард.

Роман выразил уверенность, что, если Артём выйдет на поле, он обязательно забьёт. Он — лидер по игре и по духу, его любят болельщики и уважают партнёры по команде.

«Все будут рады его возвращению и обязательно придут на стадион поддержать команду и лично Артёма. Вот увидите, вся страна за этим будет наблюдать. И я буду в их числе», — заключил Павлюченко.

Артём Дзюба дебютировал в сборной России в ноябре 2011 года. С тех пор он провёл за национальную команду 55 матчей и забил в них 30 мячей. Сейчас он делит первую строчку среди лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым. В предстоящих матчах Дзюба может стать единоличным рекордсменом по голам за главную команду страны, если Карпин даст ему шанс проявить себя. Специалисты считают, что тренер не стал бы вызывать на матчи такого статусного нападающего лишь для того, чтобы он сидел на скамейке запасных.

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Секу Койта: Готов провести в ЦСКА десяток лет футбольной карьеры
Секу Койта: Из ЦСКА ушел бы только в ведущий клуб из Европы
13 марта 2025, 18:59

Фото: istockphoto/Andreyuu

Малийский нападающий ЦСКА Секу Койта знает об интересе к нему клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов. Тем не менее, 25-летний футболист готов провести в составе «красно-синих» всю оставшуюся часть карьеры.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» форвард заявил, что сейчас полностью сосредоточен на игре за столичную команду. Тем не менее, он не теряет надежды, что может перейти в какой-либо топ-клуб из пяти ведущих европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция - прим. ред.).

«Да, я на связи со многими людьми из разных команд. Клубы и лиги я называть не буду, давайте дождемся окончания чемпионата. Самое главное – я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА, это самое важное сейчас», — говорит футболист, подтверждая приверженность интересам команды, за которую выступает в настоящий момент.

Африканский футболист довольно философски смотрит на своё спортивное будущее. Он не исключает перехода в другую команду, даже в стан заклятых соперников из «Спартака», если таково будет решение руководства армейского клуба.

«Если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», — заявил Секу Койта.

Игрок сборной Мали перешёл в ЦСКА из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» на правах свободного агента в июле 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Койта в три миллиона евро.

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Булыкин: РФС сделает всё возможное для заполнения трибун на матче с Гренадой
13 марта 2025, 18:16

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сборная России в марте проведёт товарищеский матч против соперников из Гренады. Бывший нападающий московского Динамо, немецкого Байера из Леверкузена и национальной команды Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от этой игры.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» бывший футболист отметил, что ожидать какого-то ажиотажа среди зрителей по поводу этого матча не приходится, учитывая невысокий статус соперника. Тем не менее, он выразил уверенность, что Российский футбольный союз сделает всё возможное, чтобы трибуны на игре были заполнены.

«РФС сделает все, чтобы трибуны были заполнены. Приложат максимум усилий, чтобы люди пришли посмотреть на нашу сборную. Возможно, будут какие-то интересные программы вокруг игры, чтобы зрителям было комфортно и увлекательно. Народ все же истосковался по международным матчам», — сказал Булыкин.

Он подчеркнул, что, хотя соперник далеко не самый сильный, зато у болельщиков будет возможность посмотреть на игру лучших российских футболистов. Спортсмен также выразил надежду, что те, кто выйдет на поле, порадуют зрителей яркой игрой и забитыми голами.

Сборная России примет команду Гренады на стадионе «Динамо» в Москве. Игра состоится 19 марта. А 25 марта на этой же спортивной арене подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Замбии.

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«Выхожу приносить пользу»: Дзюба спокойно оценивает свою голевую серию
Артём Дзюба: Своей основной задачей считаю приносить пользу команде
13 марта 2025, 17:37

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России нападающий «Акрона» из Тольятти Артём Дзюба забил гол в ворота своей бывшей команды — московского «Спартака». Таким образом, новоиспечённый рекордсмен российского футбола отличился в четвёртой игре подряд.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru форвард довольно спокойно оценил свою результативную серию. Он подчеркнул, что, когда выходит на поле, своей основной задачей считает приносить пользу команде и делать всё для её победы. Артём также вспомнил поступок Овечкина, который не стал забивать в пустые ворота, чтобы сократить отставание по голам от Гретцки, погоню за рекордом которого продолжает, а помог отличиться партнёру.

«Очень понравилось то, что сделал Овечкин в последнем матче «Вашингтона», получил удовольствие, когда он отдал пас на хет-трик Протасу. За что я еще Кучерова люблю – рядом с ним поставь любого, и он начинает играет по-другому», — сказал Дзюба.

Лучший бомбардир в истории российского футбола пояснил, что во всех командах, которых играл, он стремился наладить связи с партнёрами, установить какую-то внутреннюю «химию», и такие связки всегда получалось нарабатывать, что шло во благо команде.

«Я не ставлю задачу забивать, я стремлюсь выйти на поле и принести пользу, получить удовольствие, чтобы и зрителям приятно было — мне же не так много осталось играть», — заключил Артём Дзюба.

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#рекорд
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«Я реально устал»: Дмитрий Бивол рассказал о высокой нагрузке за последние 14 месяцев
Чемпион мира Дмитрий Бивол рассказал о тяжёлой нагрузке за последние 14 месяцев
13 марта 2025, 16:55

Дмитрий Бивол (Фото: Инстаграм* @bivol_d)

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе признался, что за последние полтора года его сильно утомили бои и тренировки. По его словам, за последние 14 месяцев он провёл четыре топовых поединка, что довольно много.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru боксёр подчеркнул, что его вымотали не два последних боя с Артуром Бетербиевым, которого он назвал самым опасным соперником на сегодняшний день, а последние четыре. Ведь каждый поединок требует специальной тщательной подготовки, долгих тренировок, изучения тактики соперника с тренерским штабом.

«Признаюсь, я реально сильно устал. Начиная с декабря месяца 2023 года, за 14 месяцев я провел четыре боя. Это много. Плюс последние два поединка были рядом друг от друга», — сказал Бивол.

Тем не менее, отметил спортсмен, наряду с физической и эмоциональной усталостью, появилась также какая-то внутренняя уверенность, ощущение моральной победы над собой.

«Конечно, физически тело износил. Эмоционально напряженность тоже есть. Но одновременно чувствую себя намного сильнее морально. Я сумел пройти определенные этапы в своей жизни: поражение, вернуться, тренироваться. Значит, я был способен на это. Судьба дала такие испытания. И я их прошел на сегодня. Ждем новых», — заключил чемпион мира.

Напомним, в декабре 2023 года Бивол судейским решением одолел Линдона Артура, в июне следующего года нокаутировал Малика Зинада. В октябре 2024-го и в феврале 2025-го Дмитрий провел бои с Артуром Бетербиевым. Первая встреча завершилась спорным поражением Дмитрия, а во второй он взял убедительный реванш.

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