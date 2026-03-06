«Список пяти»: Экс-защитник «Зенита» назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

06 марта 2026, 13:59

Футболист Вьештица: интрига в РПЛ продлится до последнего тура

Фото: Istock/Anton Vierietin

Бывший игрок «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о борьбе за золото в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что судьба чемпионства решится только в самом конце турнира.





В беседе с Metaratings.ru Вьештица заявил, что интрига сохранится до финального тура, как это произошло и в прошлом сезоне. В число претендентов на титул он включил пять клубов: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

«Пока не знаю, чего ждать от Карседо. Он — новый специалист для РПЛ. Но «Спартак» всегда доставляет неудобства своим конкурентам. Не исключаю его из чемпионской борьбы», — подчеркнул спортсмен.