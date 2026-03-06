«Список пяти»: Экс-защитник «Зенита» назвал претендентов на чемпионство в РПЛ
Футболист Вьештица: интрига в РПЛ продлится до последнего тура
Бывший игрок «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о борьбе за золото в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что судьба чемпионства решится только в самом конце турнира.
В беседе с Metaratings.ru Вьештица заявил, что интрига сохранится до финального тура, как это произошло и в прошлом сезоне. В число претендентов на титул он включил пять клубов: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».
«Пока не знаю, чего ждать от Карседо. Он — новый специалист для РПЛ. Но «Спартак» всегда доставляет неудобства своим конкурентам. Не исключаю его из чемпионской борьбы», — подчеркнул спортсмен.На текущий момент турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка. «Зенит» отстаёт на одно очко, «Локомотив» имеет в активе 40 баллов, ЦСКА — 36, а «Спартак» с 32 очками занимает шестую строчку.