Самбисты из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России

06 марта 2026, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две серебряные медали завоевали представители Московской области на чемпионате Росси по самбо. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Санкт-Петербурге со 2 по 5 марта.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Карина Черевань из Можайска, выступавшая в весовой категории до 65 килограммов. Второе место заняла петербурженка, а третье место поделили самбистки из Свердловской и Новосибирской областей», — говорится в сообщении.