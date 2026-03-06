Самбисты из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России
Две золотые и две серебряные медали завоевали представители Московской области на чемпионате Росси по самбо. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Санкт-Петербурге со 2 по 5 марта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Карина Черевань из Можайска, выступавшая в весовой категории до 65 килограммов. Второе место заняла петербурженка, а третье место поделили самбистки из Свердловской и Новосибирской областей», — говорится в сообщении.Золотую медаль выиграл также Степан Солдатенков из Королёва в весовой категории 98+. Кроме того, на его счету серебро в дисциплине «боевое самбо». А ещё одну серебряную награду — тоже в боевом самбо — получил Кирилл Харьков из Сергиева Посада, выступавший в весовой категории до 88 килограммов.