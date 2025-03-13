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Ряды «Спартака» может пополнить нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур

Нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур может стать игроком «Спартака»
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

В столичный «Спартак» может перейти нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур. Услуги 19-летнего футболиста предложили «красно-белым» его агенты.
Сумма потенциального трансфера молодого форварда может составлять до одного миллиона евро, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Его зарплата в «Спартаке» будет в районе 450 тысяч евро в год. В настоящее время Гандипур выступает на родине за клуб «Малаван», но на правах аренды. Права на футболиста молодёжной сборной страны принадлежат другому иранскому клубу — «Пайкан».

В настоящее время представители игрока анализируют все возможные варианты продолжения его карьеры. Сообщается, что интерес к нему проявляют несколько клубов из нижней части российского чемпионата. Сам футболист считает, что готов к переезду в Российскую премьер-лигу и к новым вызовам.

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Стали известны все пары участников 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов
13 марта 2025, 09:04

Фото: istockphoto/LeoTroyanski

Сегодня поздно ночью определились все пары участников 1/4 финала главного клубного турнира Старого света — футбольной Лиги чемпионов. Последним четвертьфиналистом стал мадридский «Реал», обыгравший в серии пенальти земляков из «Атлетико».
Интересно, что главные противостояния в 1/8 финала развивались по похожему сценарию. В первом матче на «Ливерпуль» со счётом 1:0 обыграл соперников из «Пари Сен-Жермен», в ответной игре с таким же счётом победили парижане, причём сделали это на выезде. Всё решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты клуба из столицы Франции.

Две мадридские команды в своих матчах меняли только стадионы. На «Сантьяго Бернабеу» победил «Реал» со счётом 2:1. В ответной игре на «Стадио Метрополитано» Конор Галахер из «Атлетико» уже на первой минуте уравнял шансы команд по итогам противостояния. Больше зрители ни в основное, ни в дополнительное время забитых мячей не увидели, а в серии пенальти игроки королевского клуба били без промаха, а вот их соперники ошиблись дважды.

Все пары 1/4 Лиги чемпионов выглядят так: «Арсенал» (Англия) — «Реал» (Испания); «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия); «Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия). Первые матчи пройдут 8 и 9 апреля ответные — 15 и 16 апреля.

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«Токсично себя ведет, лукавит»: Артем Дзюба высказался о Кержакове, чей рекорд по голам он побил на днях
Дзюба высказался о Кержакове после того, как побил его рекорд
13 марта 2025, 02:24

Артем Дзюба (Фото: Telegram/dzyubaartem22)

Артем Дзюба стал рекордсменом по общему числу голов среди российских футболистов. С первого места он сместил закончившего карьеру Александра Кержакова. По признанию самого Дзюбы, Александр так и не поздравил его с уже официальным званием лучшего бомбардира страны.
«Кержаков не поздравил с рекордом, он как‑то токсично себя ведет, лукавит», — передает слова Дзюбы Starhit.

Уже давно спортсмены всячески высмеивают друг друга и при любом удобном случае бросаются колкостями. Несмотря на это, Артем продолжает доказывать свой профессионализм и в свои 36 лет забивать голы. Всего за свою карьеру Дзюба сумел поразить ворота соперников 234 раза.

Что же касается Кержакова, то он повесил бутсы на гвоздь еще в 2017 году. После этого Александр занялся тренерской карьерой, в том числе работая и за рубежом. Сейчас экс-футболист сделал паузу и больше времени проводит с семьей.

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Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб
#рекорд
#спортсмены
#футболист
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В «Динамо» ответили на слова Овечкина о возможном возвращении в Россию
Ветеран «Динамо» Мальцев: болельщики клуба будут рады возвращению Овечкина
12 марта 2025, 18:35

Фото: iStock/vchal

Болельщики хоккейного клуба «Динамо» будут рады возвращению российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Об этом заявил ветеран клуба и двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в беседе с NEWS.ru, комментируя слова Овечкина о возможном возвращении в Россию в 2026 году.
«Мы всегда рады, если он будет возвращаться», — поделился хоккеист.
Напомним, российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз» в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.

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#спорт
#сердце
#нхл
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#александр овечкин
#экспресс
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В Ханты-Мансийске состоится первый зимний «Кубок Защитников Отечества»
12 марта 2025, 13:35

Фото: istockphoto.com/yanik88

Первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта проведут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, в турнире примут участие свыше 300 ветеранов специальной военной операции из 60 российских регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках Кубка будут организованы лыжные гонки, соревнования по горным лыжам и следж-хоккею, биатлону и сноуборду», — говорится в сообщении.
Кубок будет проходить на площадках «ЮграМегаСпорт»: в Ледовом дворце, Центре зимних видов спорта и горнолыжном комплексе «Хвойный Урман». Для участников турнира организуют также досуговую и экскурсионную программы.

Отмечается, что ранее уже были проведены шесть «Кубков Защитников Отечества»: пять межрегиональных и один всероссийский. Ветераны СВО соревновались в настольном теннисе, армрестлинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и пр.

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#турнир
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#соревнования
#спорт
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Яковлев назвал самого сильного левого защитника РПЛ
Яковлев считает Сантоса в сборной России самым сильным левым защитником РПЛ
12 марта 2025, 12:14

Фото: istockphoto/Gelner Tivadar

Экс-полузащитник «красно-белых» Павел Яковлев считает самым сильным левым защитником Российской Премьер-Лиги Дугласа Сантоса, вызванного в сборную России. Футболист играет за питерский «Зенит».
«Если с точки зрения закрытия позиции, то да, если с точки зрения того, что нам хочется, чтобы играли русские ребята, то это, конечно, минус. Но Сантос долгое время провёл в России, играет за «Зенит» и является самым сильным левым защитником в чемпионате. Это нужно признать», — пояснил Яковлев в беседе с Metaratings.ru.
По словам главного тренера российской сборной Валерия Карпина, Сантос — лучший левый защитник с паспортом РФ.

Ранее футболист Александр Сапета высказался о стратегии «Зенита» в борьбе за чемпионство.

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