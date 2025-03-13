Ряды «Спартака» может пополнить нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур

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В столичный «Спартак» может перейти нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур. Услуги 19-летнего футболиста предложили «красно-белым» его агенты.
Сумма потенциального трансфера молодого форварда может составлять до одного миллиона евро, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Его зарплата в «Спартаке» будет в районе 450 тысяч евро в год. В настоящее время Гандипур выступает на родине за клуб «Малаван», но на правах аренды. Права на футболиста молодёжной сборной страны принадлежат другому иранскому клубу — «Пайкан».
В настоящее время представители игрока анализируют все возможные варианты продолжения его карьеры. Сообщается, что интерес к нему проявляют несколько клубов из нижней части российского чемпионата. Сам футболист считает, что готов к переезду в Российскую премьер-лигу и к новым вызовам.
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В настоящее время представители игрока анализируют все возможные варианты продолжения его карьеры. Сообщается, что интерес к нему проявляют несколько клубов из нижней части российского чемпионата. Сам футболист считает, что готов к переезду в Российскую премьер-лигу и к новым вызовам.
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Александр Бойцов