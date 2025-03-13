Стали известны все пары участников 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

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Сегодня поздно ночью определились все пары участников 1/4 финала главного клубного турнира Старого света — футбольной Лиги чемпионов. Последним четвертьфиналистом стал мадридский «Реал», обыгравший в серии пенальти земляков из «Атлетико».
Интересно, что главные противостояния в 1/8 финала развивались по похожему сценарию. В первом матче на «Ливерпуль» со счётом 1:0 обыграл соперников из «Пари Сен-Жермен», в ответной игре с таким же счётом победили парижане, причём сделали это на выезде. Всё решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты клуба из столицы Франции.
Две мадридские команды в своих матчах меняли только стадионы. На «Сантьяго Бернабеу» победил «Реал» со счётом 2:1. В ответной игре на «Стадио Метрополитано» Конор Галахер из «Атлетико» уже на первой минуте уравнял шансы команд по итогам противостояния. Больше зрители ни в основное, ни в дополнительное время забитых мячей не увидели, а в серии пенальти игроки королевского клуба били без промаха, а вот их соперники ошиблись дважды.
Все пары 1/4 Лиги чемпионов выглядят так: «Арсенал» (Англия) — «Реал» (Испания); «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия); «Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия). Первые матчи пройдут 8 и 9 апреля ответные — 15 и 16 апреля.
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Две мадридские команды в своих матчах меняли только стадионы. На «Сантьяго Бернабеу» победил «Реал» со счётом 2:1. В ответной игре на «Стадио Метрополитано» Конор Галахер из «Атлетико» уже на первой минуте уравнял шансы команд по итогам противостояния. Больше зрители ни в основное, ни в дополнительное время забитых мячей не увидели, а в серии пенальти игроки королевского клуба били без промаха, а вот их соперники ошиблись дважды.
Все пары 1/4 Лиги чемпионов выглядят так: «Арсенал» (Англия) — «Реал» (Испания); «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия); «Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия). Первые матчи пройдут 8 и 9 апреля ответные — 15 и 16 апреля.
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Александр Бойцов