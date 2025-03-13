«Токсично себя ведет, лукавит»: Артем Дзюба высказался о Кержакове, чей рекорд по голам он побил на днях

Артем Дзюба стал рекордсменом по общему числу голов среди российских футболистов. С первого места он сместил закончившего карьеру Александра Кержакова. По признанию самого Дзюбы, Александр так и не поздравил его с уже официальным званием лучшего бомбардира страны.