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«Токсично себя ведет, лукавит»: Артем Дзюба высказался о Кержакове, чей рекорд по голам он побил на днях

Дзюба высказался о Кержакове после того, как побил его рекорд
Артем Дзюба (Фото: Telegram/dzyubaartem22)

Артем Дзюба (Фото: Telegram/dzyubaartem22)

Артем Дзюба стал рекордсменом по общему числу голов среди российских футболистов. С первого места он сместил закончившего карьеру Александра Кержакова. По признанию самого Дзюбы, Александр так и не поздравил его с уже официальным званием лучшего бомбардира страны.
«Кержаков не поздравил с рекордом, он как‑то токсично себя ведет, лукавит», — передает слова Дзюбы Starhit.

Уже давно спортсмены всячески высмеивают друг друга и при любом удобном случае бросаются колкостями. Несмотря на это, Артем продолжает доказывать свой профессионализм и в свои 36 лет забивать голы. Всего за свою карьеру Дзюба сумел поразить ворота соперников 234 раза.

Что же касается Кержакова, то он повесил бутсы на гвоздь еще в 2017 году. После этого Александр занялся тренерской карьерой, в том числе работая и за рубежом. Сейчас экс-футболист сделал паузу и больше времени проводит с семьей.

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#рекорд
#спортсмены
#футболист
В «Динамо» ответили на слова Овечкина о возможном возвращении в Россию
Ветеран «Динамо» Мальцев: болельщики клуба будут рады возвращению Овечкина
12 марта 2025, 18:35

Фото: iStock/vchal

Болельщики хоккейного клуба «Динамо» будут рады возвращению российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Об этом заявил ветеран клуба и двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в беседе с NEWS.ru, комментируя слова Овечкина о возможном возвращении в Россию в 2026 году.
«Мы всегда рады, если он будет возвращаться», — поделился хоккеист.
Напомним, российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз» в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.

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#александр овечкин
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В Ханты-Мансийске состоится первый зимний «Кубок Защитников Отечества»
12 марта 2025, 13:35

Фото: istockphoto.com/yanik88

Первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта проведут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, в турнире примут участие свыше 300 ветеранов специальной военной операции из 60 российских регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках Кубка будут организованы лыжные гонки, соревнования по горным лыжам и следж-хоккею, биатлону и сноуборду», — говорится в сообщении.
Кубок будет проходить на площадках «ЮграМегаСпорт»: в Ледовом дворце, Центре зимних видов спорта и горнолыжном комплексе «Хвойный Урман». Для участников турнира организуют также досуговую и экскурсионную программы.

Отмечается, что ранее уже были проведены шесть «Кубков Защитников Отечества»: пять межрегиональных и один всероссийский. Ветераны СВО соревновались в настольном теннисе, армрестлинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и пр.

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Яковлев назвал самого сильного левого защитника РПЛ

Сапета оценил стратегию «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
#турнир
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#соревнования
#спорт
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Яковлев назвал самого сильного левого защитника РПЛ
Яковлев считает Сантоса в сборной России самым сильным левым защитником РПЛ
12 марта 2025, 12:14

Фото: istockphoto/Gelner Tivadar

Экс-полузащитник «красно-белых» Павел Яковлев считает самым сильным левым защитником Российской Премьер-Лиги Дугласа Сантоса, вызванного в сборную России. Футболист играет за питерский «Зенит».
«Если с точки зрения закрытия позиции, то да, если с точки зрения того, что нам хочется, чтобы играли русские ребята, то это, конечно, минус. Но Сантос долгое время провёл в России, играет за «Зенит» и является самым сильным левым защитником в чемпионате. Это нужно признать», — пояснил Яковлев в беседе с Metaratings.ru.
По словам главного тренера российской сборной Валерия Карпина, Сантос — лучший левый защитник с паспортом РФ.

Ранее футболист Александр Сапета высказался о стратегии «Зенита» в борьбе за чемпионство.

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#россия
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#футбол
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Сапета оценил стратегию «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Сапета: пока «Динамо» растит своих воспитанников, «Зенит» везет бразильцев
12 марта 2025, 11:59

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Пока «Динамо» растит своих воспитанников, «Зенит» везет бразильцев, заявил в беседе с Metaratings.ru экс-полузащитник «Динамиков» Александр Сапета.
Собеседник подчеркнул, что каждый клуб развивается по-своему, и многое зависит от финансов.

«Зенит» всё везёт и везёт бразильцев. Давно понятно, что он будет продолжать это делать. Клуб хочет становиться чемпионом за их счёт. «Динамо» растит своих воспитанников. У каждого своя стратегия в борьбе за чемпионство», — прокомментировал Сапета.

«Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками. Питерский «Зенит» занимает второе с 43 очками.

Ранее футболист Виктор Окишор заявлял, ради кого хочется одерживать победы.

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Стало известно, с кем хочет провести бой Идигов
Идигов хочет боя с Сулецки в Грозном
12 марта 2025, 11:43

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Титулованный боксер Асламбек Идигов хочет боя с польским спортсменом Мацеем Сулецки. Об этом Идигов рассказал порталу MMA.Metaratings.ru.
«Нужно доказывать с нынешними соперниками, что я достоин тех боев, которые хочу. Я думал о том, чтобы привезти в Грозный Мацея Сулецки, который сейчас выступает во втором среднем весе. Он выиграл у Али Ахмедова. Поговорю об этом с руководством после Рамадана», — прокомментировал Идигов.
В послужном списке 29-летнего бойца насчитывается 26 побед с одним поражением. У 35-летнего Сулецки — 33 победы с тремя поражениями.

Ранее эксперт высказал свои ожидания от боя Акалаева и Перейры.

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