«Токсично себя ведет, лукавит»: Артем Дзюба высказался о Кержакове, чей рекорд по голам он побил на днях

Артем Дзюба (Фото: Telegram/dzyubaartem22)
Артем Дзюба стал рекордсменом по общему числу голов среди российских футболистов. С первого места он сместил закончившего карьеру Александра Кержакова. По признанию самого Дзюбы, Александр так и не поздравил его с уже официальным званием лучшего бомбардира страны.
«Кержаков не поздравил с рекордом, он как‑то токсично себя ведет, лукавит», — передает слова Дзюбы Starhit.
Уже давно спортсмены всячески высмеивают друг друга и при любом удобном случае бросаются колкостями. Несмотря на это, Артем продолжает доказывать свой профессионализм и в свои 36 лет забивать голы. Всего за свою карьеру Дзюба сумел поразить ворота соперников 234 раза.
Что же касается Кержакова, то он повесил бутсы на гвоздь еще в 2017 году. После этого Александр занялся тренерской карьерой, в том числе работая и за рубежом. Сейчас экс-футболист сделал паузу и больше времени проводит с семьей.
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