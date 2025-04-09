Мовсисян оценил возможность своего назначения в Федерацию футбола Армении

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Экс-нападающий национальной сборной Армении по футболу Юрий Мовсисян готов помочь в развитии армянского футбола, если его попросят. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru.
«Скажу так: я всегда готов помочь армянскому народу и футболу. Если поступит предложение и люди будут за меня, я обязательно приеду в Армению, чтобы помочь армянскому футболу развиваться», — прокомментировал собеседник.
В феврале сообщалось об открытии уголовного дела по результатам проверки в Федерации армянского футбола. Речь шла о мошенничестве и отмывании денег. Болельщики армянской национальной сборной потребовали, чтобы глава Федерации Армен Меликбян покинул свой пост.
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