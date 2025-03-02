«Мне сделали кесарево сечение. Я была последней»: Ирина Роднина рассказала, почему расплакалась на пьедестале

Ирина Роднина (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Ирина Роднина ушла из профессионального спорта после третьей победы на Олимпиаде. 75-летняя фигуристка призналась, что эта медаль для неё имела особенное значение.
Трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира покинула большой спорт в 30 лет. Это решение она приняла после победы на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Стоя на пьедестале, Роднина плакала, понимая, что в этот момент прощается со спортивной карьерой.
Спортсменка признавалась, что её родители, супруг Александр Зайцев и тренер не верили, что ей удастся одержать победу, поскольку в спорт она вернулась после рождения ребёнка.
В настоящее время Ирина Роднина является депутатом Госдумы. Она развелась с Александром Зайцевым, когда их сыну было шесть лет. От второго супруга, кинопродюсера Леонида Миньковского, она родила дочь Алёну. Брак распался в 1992 году.
Читайте также:
«Не могу путешествовать»: Депутат и чемпионка Олимпиады Роднина поделилась трудностями из-за санкций
Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов
Ирина Роднина не считает дисквалифицированную Валиеву олимпийской чемпионкой
Спортсменка признавалась, что её родители, супруг Александр Зайцев и тренер не верили, что ей удастся одержать победу, поскольку в спорт она вернулась после рождения ребёнка.
«Тяжело, потому что 30 лет, 8 месяцев я лежала на сохранении, кесарево сечение. Я вообще не атлет. Даже когда всю сборную проверяли на установочном сборе, то по физическим показателям я всегда на последнем или предпоследнем месте. И писали: "Исключительно волевые черты характера". Действительно, по всем показателям я была совсем не спортсмен сборной страны. У меня объём легких две тысячи, 11 воспалений лёгких, туберкулёз», – призналась Роднина.Роднина понимала, что всё к этому и шло, поскольку, помимо всего прочего, она получила множество травм. Большой спорт она покинула вместе с супругом, двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию.
В настоящее время Ирина Роднина является депутатом Госдумы. Она развелась с Александром Зайцевым, когда их сыну было шесть лет. От второго супруга, кинопродюсера Леонида Миньковского, она родила дочь Алёну. Брак распался в 1992 году.
Читайте также:
«Не могу путешествовать»: Депутат и чемпионка Олимпиады Роднина поделилась трудностями из-за санкций
Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов
Ирина Роднина не считает дисквалифицированную Валиеву олимпийской чемпионкой
Анастасия Чинкова