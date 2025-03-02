Овечкину осталось забросить 10 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Фото: iStock/gorodenkoff
Российскому хоккеисту Александру Овечкину нужно забросить еще 10 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Спортсмен отличился в последней игре против «Тампы».
На данный момент нападающий «Вашингтона» имеет на своем счету 884 заброшенных шайбы. Рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки, который за свою карьеру смог забить 894 гола. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» остается сыграть 22 матча, в которых у Александра будет возможность побить результат Гретцки.
На сегодняшний день Овечкину принадлежит рекорд по общему числу заброшенных шайб в марте. Россиян смог забить в этом месяце 155 голов. Гретцки расположился на втором месте с результатом в 144 гола. Их ближайшим преследователем является канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби со 104 заброшенными шайбами.
Читайте также:
Бывший полузащитник «Зенита» спрогнозировал итоги будущего матча с ЦСКА
Нападающий «Нефтехимика» рассказал, сколько еще может продолжаться карьера Овечкина
«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес
На сегодняшний день Овечкину принадлежит рекорд по общему числу заброшенных шайб в марте. Россиян смог забить в этом месяце 155 голов. Гретцки расположился на втором месте с результатом в 144 гола. Их ближайшим преследователем является канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби со 104 заброшенными шайбами.
Читайте также:
Бывший полузащитник «Зенита» спрогнозировал итоги будущего матча с ЦСКА
Нападающий «Нефтехимика» рассказал, сколько еще может продолжаться карьера Овечкина
«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес
Иван Мусатов