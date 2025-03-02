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Овечкину осталось забросить 10 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Российскому хоккеисту Александру Овечкину нужно забросить еще 10 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Спортсмен отличился в последней игре против «Тампы».
На данный момент нападающий «Вашингтона» имеет на своем счету 884 заброшенных шайбы. Рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки, который за свою карьеру смог забить 894 гола. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» остается сыграть 22 матча, в которых у Александра будет возможность побить результат Гретцки.

На сегодняшний день Овечкину принадлежит рекорд по общему числу заброшенных шайб в марте. Россиян смог забить в этом месяце 155 голов. Гретцки расположился на втором месте с результатом в 144 гола. Их ближайшим преследователем является канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби со 104 заброшенными шайбами.

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Бывший полузащитник «Зенита» спрогнозировал итоги будущего матча с ЦСКА
Бывший полузащитник «Зенита» Деменко: ЦСКА может обыграть команду в Петербурге
28 февраля 2025, 18:33

Фото: istockphoto/FotografieLink

«Армейцы» могут победить петербургский «Зенит» в будущей игре, которая состоится в Северной столице 1 марта. Об этом порталу «РБ Спорт» заявил экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Максим Деменко.
«Мне кажется, что подопечные Марко Николича могут преподнести сюрприз и обыграть сине-бело-голубых. И вообще красно-синие являются неудобным соперником для команды Сергея Семака», — сказал он.
Деменко подчеркнул, что питерская команда — фаворит будущей встречи, а ЦСКА понимает, что если проиграет, то практически лишится шансов завоевать чемпионство.

«Я собираюсь посмотреть матч «Зенита» с ЦСКА», — добавил Деменко.
В настоящее время «Зенит» набрал 39 очков, а ЦСКА — 31 очко.

Ранее эксперт ответил, почему в «Краснодаре» нет новичков.

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Нападающий «Нефтехимика» рассказал, сколько еще может продолжаться карьера Овечкина
Райли Барбер: Овечкин может играть еще лет пять, если захочет
28 февраля 2025, 17:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер рассказал об игре за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По словам Барбера, находиться с Овечкиным на одной арене — очень здорово. Нападающий «Нефтехимика» выразил мнение, что российский хоккеист может побить рекорд Гретцки уже в текущем году, передает «РБ Спорт».

Барбер подчеркнул, что карьера Овечкина может продолжаться еще пять лет, если россиянин этого захочет. Он также назвал Александра очень сильным.

Напомним, сейчас Овечкин продолжает гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

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«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес
Комтуа не волнует критика в его адрес
28 февраля 2025, 16:37

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Бомбардира московского «Динамо» хоккеиста Максима Котуа не волнует критика в его адрес, а также, что его жесткий стиль игры не нравится другим командам. Об этом нападающий заявил в беседе с порталом Metaratings.ru.
«На самом деле, здесь очень мало парней, которые играют в подобном стиле. В этом плане КХЛ сильно отличается от североамериканского хоккея, так как лига не такая контактная. Я играл так всегда, начиная с самого детства. Это помогает мне включаться в игру и становиться лучше. Если другим командам что-то не нравится, то это не моя проблема. Моя задача — не переходить границу дозволенного. Думаю, пока что у меня получается», — пояснил собеседник.

Форварду 26 лет. В своем первом сезоне в КХЛ он выступил в 53 играх, заработав 43 очка с 65 штрафными минутами.

Ранее сообщалось, к чьему рекорду приблизился хоккеист Александр Овечкин.

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«Надеемся, что поможет»: защитник ЦСКА Келлвен об Алеррандро
Келлвен надеется, что приход Алеррандро в ЦСКА поможет команде весной
28 февраля 2025, 15:45

Фото: istockphoto/NiseriN

Защитник ЦСКА из Бразилии Дуглас Келлвен надеется, что приход его соотечественника Андреса Д’Алессандро поможет «Армейцам» в весенний период. Об этом он рассказал порталу Metaratings.ru.
«Мы узнаем о переходах из прессы, так что до переезда Алеррандро никто не связывался со мной. Могу лишь сказать, что мы принимаем всех с распростертыми объятиями и надеемся, что это поможет нам весной», — прокомментировал Келлвен.
О переходе Андреса Д’Алессандро в состав «красно-синих» было объявлено в понедельник, 17 февраля. Бразилец говорил, что хочет сыграть с петербургским «Зенитом» в субботу, 1 марта.

Ранее стало известно, каковы шансы ЦСКА выбиться в тройку лидеров чемпионата России.

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«Не продали — значит рассчитывают»: Ещенко об отсутствии новичков в «Краснодаре»
Ещенко считает, что «Краснодар» не продал Сперцяна из расчета на него
28 февраля 2025, 15:06

Фото: istockphoto/Pixfly

Краснодарские «быки» не продали своего полузащитника Эдуарда Сперцяна из расчета на него. Такое предположение порталу Metaratings.ru сделал чемпион России 2017 года в составе «красно-белых» Андрей Ещенко.
«Это внутренняя кухня клуба. Руководство лучше знает, кого надо продавать, а кого – нет. Раз его не продали, значит на него рассчитывают», — прокомментировал собеседник вопрос о том, логично ли выглядит решение не продавать игрока.
Ещенко подчеркнул, что не стоит приравнивать набор игроков к достижению результата. По его словам, это касается любого клуба.

«Правильно ли поступил клуб, не взяв никого зимой, мы узнаем только в мае», — резюмировал Ещенко.
В настоящее время «Краснодар» набрал 39 очков.

Ранее эксперт оценил шансы «Армейцев» оказаться в топе-3 чемпионата России.

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