Подмосковные спортсменки завоевали золото и серебро первенства Европы по борьбе

13 июля 2026, 19:15

оригинал М. Салназарян (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Маргарита Салназарян и Диана Титова из Московской области завоевали золотую и серебряную медали первенства Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Соревнования проходили с 6 по 12 июля в столице Северной Македонии Скопье.

«В весовой категории до 65 килограммов победила Маргарита Салназарян. В финале она была сильнее соперницы из Швеции. Серебро в категории до 76 килограммов взяла Диана Титова. Золото в этой категории досталось спортсменке с Украины. Салназарян и Титова представляют областной Центр олимпийских видов спорта», – рассказали в министерстве.