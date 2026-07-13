Подмосковные спортсменки завоевали золото и серебро первенства Европы по борьбе
Маргарита Салназарян и Диана Титова из Московской области завоевали золотую и серебряную медали первенства Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходили с 6 по 12 июля в столице Северной Македонии Скопье.
«В весовой категории до 65 килограммов победила Маргарита Салназарян. В финале она была сильнее соперницы из Швеции. Серебро в категории до 76 килограммов взяла Диана Титова. Золото в этой категории досталось спортсменке с Украины. Салназарян и Титова представляют областной Центр олимпийских видов спорта», – рассказали в министерстве.Там напомнили, что ранее представитель Московской области Салим Казмахов завоевал бронзу первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.
Соревнования в Скопье стали одним из главных международных стартов для молодых спортсменов. По их итогам отберут сильнейших для национальной сборной и подготовки к чемпионатам мира.