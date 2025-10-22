Писарев оценил интерес зарубежных клубов к молодым игрокам ЦСКА и «Локомотива»
Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал сообщения о том, что скауты из Испании и Италии наблюдали за молодыми российскими футболистами — Кириллом Глебовым, Матвеем Кисляком, Алексеем Лукиным (все — ЦСКА) и полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.
По мнению специалиста, интерес к игрокам закономерен, так как Кисляк и Батраков уже сейчас выглядят достаточно зрелыми футболистами и способны проявить себя на европейском уровне. При этом Писарев в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что важно не просто уехать за границу, а понимать, в какой клуб и под какие задачи происходит переход.
Ранее сообщалось, что скауты, которые представляют интересы клубов Ла Лиги и Серии А, присутствовали на матче сборной России против Боливии (3:0), а также на московском дерби между «Локомотивом» и ЦСКА (3:0). Основной целью визита стало наблюдение за перспективными российскими футболистами.
