Писарев оценил интерес зарубежных клубов к молодым игрокам ЦСКА и «Локомотива»

22 октября 2025, 13:42

Фото: iStock/matimix

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал сообщения о том, что скауты из Испании и Италии наблюдали за молодыми российскими футболистами — Кириллом Глебовым, Матвеем Кисляком, Алексеем Лукиным (все — ЦСКА) и полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.