«Мало шансов»: Чемпион Алыпов отреагировал на отстранение россиян от Олимпиады

22 октября 2025, 11:30

Иван Алыпов: российских лыжников не будет на Олимпиаде-2026

Фото: Istock/sportpoint

Олимпийский призёр Иван Алыпов, который завоевал бронзу на Олимпийских играх 2006 года по лыжным гонкам, прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.





В беседе с «Metaratings.ru» Алыпов заявил, что ожидал такого развития событий. Он отметил высокую вероятность отсутствия российских спортсменов на предстоящих Играх.

«Сама Олимпиада многое потеряет без российских лыжников. Мы потеряли восемь лет: четыре готовились и четыре следующие. Те ребята, которые готовы сегодня бороться за медали, через четыре года будут иметь крайне мало шансов», — высказался Иван.