«Мало шансов»: Чемпион Алыпов отреагировал на отстранение россиян от Олимпиады
Иван Алыпов: российских лыжников не будет на Олимпиаде-2026
Олимпийский призёр Иван Алыпов, который завоевал бронзу на Олимпийских играх 2006 года по лыжным гонкам, прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
В беседе с «Metaratings.ru» Алыпов заявил, что ожидал такого развития событий. Он отметил высокую вероятность отсутствия российских спортсменов на предстоящих Играх.
«Сама Олимпиада многое потеряет без российских лыжников. Мы потеряли восемь лет: четыре готовились и четыре следующие. Те ребята, которые готовы сегодня бороться за медали, через четыре года будут иметь крайне мало шансов», — высказался Иван.Экс-лыжник сообщил, что не питал иллюзий относительно возможного допуска. Он объяснил это отношением скандинавских стран и самой FIS к российским спортсменам.
Зимние Олимпийские игры 2026 года запланированы на 6-22 февраля. Их примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.