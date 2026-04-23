Подмосковные стрелки взяли четыре медали на Кубке России
Спортсмены Подмосковья завоевали четыре награды на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который прошёл в Краснодаре с 12 по 22 апреля 2026 года. В активе региона одно золото, одно серебро и две бронзы, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В личных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин победительницей стала Софья Никулина (Центр олимпийских видов спорта, Дмитров). Третье место заняла ещё одна представительница Подмосковья — Дарья Молчанова (Наро-Фоминск).
Серебряную медаль получила спортсменка из Липецкой области. В командном зачёте в той же дисциплине серебро досталось Софье Никулиной, Екатерине Бондарь (УОР №1, Краснознаменск) и Ангелине Глазковой (УОР №1, Краснознаменск). Первое место — у команды Республики Адыгея, третье — у московских спортсменок.
В мужских командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки бронзовыми призёрами стали Степан Ермолаев (Жуковский), Павел Роговицкий и Тимур Берлинский (оба — Наро-Фоминск). Золото и серебро завоевали команды Липецкой и Владимирской областей соответственно.
Всего в турнире участвовали 255 спортсменов из 25 российских регионов. Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Спорт России».
