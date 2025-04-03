Экс-директор «Оренбурга» Андреев: «Спартак» не утратил шансы на чемпионство

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Несмотря на потерянные очки в Грозном из-за нулевой ничьей с «Ахматом», московский «Спартак» сохраняет шансы на победу в МИР Российской премьер-лиге (РПЛ. — Прим. ред.). Команда по-прежнему остаётся полноправным участником чемпионской гонки.
Такое мнение в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» выразил бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. Потеря очков всегда неприятна, но подопечным Станковича по силам ликвидировать отставание от лидеров, особенно при том уровне игры, что они показывают, отметил собеседник портала.
Напомним, после 22-х туров «красно-белые» с 44 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, на два балла отставая от идущего вторым «Зенита» из Санкт-Петербурга и на пять от Краснодара. Командам осталось провести по восемь игр, причём основные конкуренты «Спартака» в 24-м туре сыграют между собой, а значит кто-то из них (или оба) неизбежно потеряют очки.
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«Я удивился, что "Спартак" потерял очки в Грозном, но там всем командам непросто играть. Уверен, шансы на чемпионство они не потеряли, впереди самое интересное. "Спартак" в гонке, и они до конца будут бороться с «Краснодаром» и «Зенитом», — сказал специалист.
Напомним, после 22-х туров «красно-белые» с 44 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, на два балла отставая от идущего вторым «Зенита» из Санкт-Петербурга и на пять от Краснодара. Командам осталось провести по восемь игр, причём основные конкуренты «Спартака» в 24-м туре сыграют между собой, а значит кто-то из них (или оба) неизбежно потеряют очки.
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Александр Бойцов