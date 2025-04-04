Три команды из Подмосковья поучаствуют во Всероссийском турнире по микрофутзалу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Три команды из Подмосковья примут участие во Всероссийском турнире по микрофутзалу «Россия, вперёд!», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Микрофутзал — динамичный и доступный вид спорта, набирающий популярность. Игры проходят в формате 3 на 3, что делает его идеальным даже для школьных спортивных залов.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
С 7 по 12 апреля в Грозном, на базе академии футбола «Рамзан», состоится Всероссийский турнир «Россия, вперёд!». Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ и Федерация микрофутзала России. Турнир проводится в рамках реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта.
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Дайана Хусинова