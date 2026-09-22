Подмосковные стрелки завоевали три бронзы на Кубке России

22 сентября 2026, 13:02

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области завоевали три бронзовые медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования проходят с 15 по 25 сентября в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в деревне Игнатово Дмитровского городского округаЮ, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.