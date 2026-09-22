Подмосковные стрелки завоевали три бронзы на Кубке России
Представители Московской области завоевали три бронзовые медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования проходят с 15 по 25 сентября в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в деревне Игнатово Дмитровского городского округаЮ, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Екатерина Бакулина из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта в Дмитрове заняла третье место в упражнении «пневматическая винтовка, соло» среди женщин. Первое место взяла спортсменка из Липецкой области, второе — представительница Вологодской области.
Еще одну бронзу завоевал Иван Колесник из СШОР по летним видам спорта в Дмитрове. В упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров, соло» среди мужчин он уступил стрелку из Санкт-Петербурга, занявшему первое место, и представителю Хабаровского края, который стал вторым.
Третью бронзовую медаль Подмосковью принесли Ольга Щербакова из СШОР по летним видам спорта в Жуковском и Тимур Берлинский из Химок. Они заняли третье место в олимпийском упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров, пара смешанная».
Золото досталось спортсменам из Липецкой области, серебро — представителям Сахалинской области. В программу соревнований входят стрельба из малокалиберного и пневматического оружия, а также финал Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия.
Турнир проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
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