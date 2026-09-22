Жителей Коломны приглашают на расширенный онкоскрининг 26 сентября

22 сентября 2026, 12:39

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

26 сентября Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы проведет расширенный онкоскрининг для жителей округа старше 18 лет. Профилактическое мероприятие поможет выявить онкологические заболевания на ранней стадии, в том числе до появления первых симптомов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Заведующая центром Ирина Муравьева отметила, что в программу войдут самые востребованные анализы и тесты. Пациенты смогут пройти дерматоскопию кожи, сдать тест на скрытую кровь и сделать рентген легких.



«Традиционно проведем День открытых дверей в последнюю субботу месяца. Рекомендуем выполнить и другие исследования, которые помогают оценить риск развития рака легких и желудочно-кишечного тракта», — сказала она.