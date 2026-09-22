Жителей Коломны приглашают на расширенный онкоскрининг 26 сентября
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
26 сентября Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы проведет расширенный онкоскрининг для жителей округа старше 18 лет. Профилактическое мероприятие поможет выявить онкологические заболевания на ранней стадии, в том числе до появления первых симптомов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заведующая центром Ирина Муравьева отметила, что в программу войдут самые востребованные анализы и тесты. Пациенты смогут пройти дерматоскопию кожи, сдать тест на скрытую кровь и сделать рентген легких.
«Традиционно проведем День открытых дверей в последнюю субботу месяца. Рекомендуем выполнить и другие исследования, которые помогают оценить риск развития рака легких и желудочно-кишечного тракта», — сказала она.Мужчинам старше 50 лет проведут анализ крови на ПСА для оценки риска рака предстательной железы. При наличии онкологических заболеваний у близких родственников такое обследование рекомендуют пройти уже с 40 лет. Женщинам старше 40 лет предложат маммографию.
Записаться на скрининг можно по телефону 8 (916) 570-30-49 в будни с 9:00 до 18:00. При записи специалисты сообщат место и время проведения обследований. Пройти комплексное обследование в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области могут пациенты, прикрепленные к медицинским организациям региона.