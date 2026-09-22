Замглавы Красногорска Роман Сороконенко проверил состояние дворов и домов
Заместитель главы городского округа Красногорск Роман Сороконенко провел рабочий обход территорий на улицах Кирова и Карбышева, сообщает администрация муниципалитета.
Вместе с активными жителями и профильными службами он оценил содержание дворов, подъездов и подвалов по адресам: ул. Кирова, д. 26, 28, 30 и ул. Карбышева, д. 11, 13, 15. Участники инспекции отдельно проконтролировали ход капитального ремонта в доме №30 на улице Кирова.
Сейчас специалисты обновляют там систему электроснабжения и меняют электрощиты. По результатам осмотра комиссия определила участки в подъездах и во дворах, которые требуют дополнительного внимания. В список задач также вошло восстановление благоустройства после ремонта на газовых сетях. Все вопросы уже распределили между управляющей компанией, территориальным отделом и МБУ «КГС» и взяли на контроль.
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