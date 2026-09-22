Замглавы Красногорска Роман Сороконенко проверил состояние дворов и домов

22 сентября 2026, 12:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Заместитель главы городского округа Красногорск Роман Сороконенко провел рабочий обход территорий на улицах Кирова и Карбышева, сообщает администрация муниципалитета.