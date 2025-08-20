В Серпухове обсудили обеспечение безопасности школьных мероприятий 1 сентября

20 августа 2025, 11:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Торжественные мероприятия в честь Дня знаний пройдут 1 сентября в 38 школах городского округа Серпухов. Обеспечение безопасности педагогов, учеников и их родителей обсудил глава Серпухова Алексей Шимко на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Главе округа доложили, что образовательные учреждения Серпухова оснащены кнопками тревожной сигнализации и системами видеонаблюдения.





«В рамках встречи был также был поднят вопрос о дополнительных мерах для повышения готовности персонала и сотрудников охраны образовательных учреждений к реагированию на угрозы террористических актов», — говорится в сообщении.