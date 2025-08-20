Жителя Подмосковья оштрафовали за вовлечение подростков в зацепинг
В Подмосковье суд оштрафовал мужчину за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Как установило следствие, в период с июля по ноябрь 2024 года обвиняемый склонял подростков к проезду на внешних элементах электропоездов. Инциденты происходили на железнодорожных маршрутах Москвы и Московской области. При этом мужчина, как утверждается в сообщении, осознавал опасность этих действий.
Уголовное дело было возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, представляющую опасность для их жизни. Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. В ноябре его взяли под стражу. В результате судебного разбирательства фигуранту было назначено наказание в виде штрафа.
