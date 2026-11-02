В Подмосковье с начала года к электросетям подключили более 44 тысяч объектов
Свыше 44,4 тыс. объектов в Московской области подключили к электросетям специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Общая мощность, выданная новым объектам, составила 1 261 МВт.
«Мы видим свою задачу не просто в выдаче мощности, а в том, чтобы больницы, школы, спорткомплексы и котельные получали надёжное и качественное электроснабжение без задержек и бюрократических барьеров. Особенно важно, что значительная часть заявок проходит через цифровые сервисы. Это делает процесс прозрачным и удобным для бизнеса и жителей», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.В число подключённых с начала года объектов вошли 14 поликлиник и больниц, 15 дошкольных организаций, 17 спортивных объектов, 54 школы и 35 котельных.
Ранее в областном Минэнерго напомнили о запрете проникать на объекты энергетической инфраструктуры. На закрытой территории можно получить смертельный удар током, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, порча элементов энергосистемы грозит пожарам и крупным авариям, в результате которых без света могут остаться дома, предприятия, школы, больницы и пр.
К вмешательству в работу энергообъектов россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей выполнять их задания. Вне зависимости от мотивов, такие действия расцениваются как диверсия и влекут за собой уголовную ответственность. Поэтому о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру +7-800-224-22-22.