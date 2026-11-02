В Клину покупатель попытался украсть из магазина четыре пачки кофе
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Клину молодого человека, попытавшегося похитить продукты из магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из сетевого супермаркета, расположенного на улице Мира.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что покупатель положил в тележку четыре пачки кофе, прошёлся несколько раз по залу, сложил товары в свою сумку и пошёл к выходу, минуя кассы», — говорится в сообщении.Злоумышленника задержали у дверей и отвезли в полицию для проведения расследования. Выяснилось, что росгвардейцам попался 22-летний местный житель, в «послужном списке» которого уже есть несколько судимостей за аналогичные преступления.