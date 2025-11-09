Достижения.рф

В подмосковном Зарайске строят новую современную котельную мощностью 46 МВт

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

В Зарайске продолжают строительство блочно-модульной котельной «Беспятово» на улице Советской. Новый объект возводят рядом с действующей котельной, которая работает с 1969 года и обеспечивает теплом и горячей водой около 9 000 жителей города, сообщили в Администрации муниципального округа Зарайск.



На сегодняшний день строители уже залили бетонное основание, привезли металлоконструкции и установили первые четыре котла из восьми. Работы ведут активно, чтобы успеть в сроки и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в домах.

​Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск
«Несмотря на подготовку к текущему отопительному сезону, старая котельная уже давно устарела и требует замены», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.
Новая котельная будет иметь мощность 46 МВт. Её работу планируют запустить до начала следующего отопительного сезона.

​Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск
Реализация проекта проходит по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Объект позволит сократить потери тепла, повысить надежность системы отопления и обеспечить комфортные условия для жителей округа. В будущем она сможет заменить устаревшую котельную, которая работает почти 60 лет.
Ирина Паршина

