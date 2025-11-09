В подмосковном Зарайске строят новую современную котельную мощностью 46 МВт

09 ноября 2025, 13:34

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

В Зарайске продолжают строительство блочно-модульной котельной «Беспятово» на улице Советской. Новый объект возводят рядом с действующей котельной, которая работает с 1969 года и обеспечивает теплом и горячей водой около 9 000 жителей города, сообщили в Администрации муниципального округа Зарайск.





На сегодняшний день строители уже залили бетонное основание, привезли металлоконструкции и установили первые четыре котла из восьми. Работы ведут активно, чтобы успеть в сроки и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в домах.



​Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск



«Несмотря на подготовку к текущему отопительному сезону, старая котельная уже давно устарела и требует замены», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.